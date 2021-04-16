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Ekonomi Kripto paralara dair son dakika düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kripto para düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı | Kripto para alım satımı yasaklandı mı?

Kripto paralara dair son dakika düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kripto para birimlerine ilginin yoğunlaşması ile birlikte bugün yayımlanan Resmi Gazete’de "Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair" yönetmelik ile yeni bir düzenleme yapıldı. Son günlerde yine popüler olan ve büyük sıçrama yapan kripto paralarla ilgili yapılan düzenleme ile 30 Nisan itibariyle kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kripto para düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlandı | Kripto para alım satımı yasaklandı mı?
Arşiv

Kripto para piyasalarına artan ilgili ile birlikte günlük al-sat yaparak para kazanmaya çalışanlar, kripto parayı alıp yıllar sonra değerlenecek diye cüzdanında tutanlar, herhangi bir sebebe bağlı olmasa da spekülatif hareket olacağı beklentisiyle alım yapan yatırımcılar her geçen gün hacimleri artırıyor. Kripto para piyasasında yaşanan bu gelişimlerin ardından Resmi Gazete'de kripto paralara dair yönetmelik yayımlanması ile yeni bir düzenleme hayata geçti.

'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik' başlığıyla yayımlanan yönetmeliğin içeriğinde, kripto paraların ödeme hizmetlerinde ve elektronik para ihracında kullanılamayacağı vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

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