Kripto paraya yatırım pandemide arttı

Tarımdan ürün zincirine, esnaftan tapuya kadar birçok iş ve alanda hayatımıza giren kripto paralar ile işlem yaptıranların sayısı her geçen gün artıyor. Dijitalleşme ile kripto paralar bugünlerde herkesin dilinde. Dünya genelinde kripto para cüzdanı olanların sayısı 100 milyonu aştı. Türkiye ise kripto para yatırımında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldı. Son yapılan araştırmalar Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nde de kripto paralara arz ve talebin arttığını gösteriyor.

Pandemi sürecinde talep 3’e katladı

Uzun yıllardır kripto para sektöründe yer alan ve yurtdışında 8 ülkede faaliyet gösteren kripto para uzmanı ve Weecoins Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Özkan Cıbır, bu oranın pandemi sürecinde 3’e katlandığını söylüyor. Cıbır,“Başta Azerbaycan olmak üzere Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Özbekistan’da faaliyet gösteriyoruz. Ankara’da da genel merkezimiz var. 8 ülkede yazılım odaklı ofislerimiz var. Ve gördük ki pandemi sürecinde dijital paraya arz, talep arttı. Bir nevi dijital döviz haline geldi. 42 ülkede yatırımcılarımızın olduğunu biliyoruz. Buradan şunu anladık ki, salgınla beraber artan global krizden dolayı insanlar kazanmak istiyor ve kazanmak istedikleri için de güvenmek istiyorlar. Avrupa’da en fazla cüzdan sayısına ve kripto varlıklara sahip olanlar Türkiye’de bulunuyor. Türkiye ise kripto para yatırımında Avrupa’da 1. sırada.” ifadelerini kullandı. Cıbır, artık büyük şirketlerinde oyuna dahil olduğunu hatırlattı. Cıbır, “Örneğin Elon Musk son 1,5 yıldan bu yana dijital paraya yatırım yapar oldu. Microsoft, Amazon, Facebook da aynı şekilde. Artık oyun değişti. Silikon vadisinin büyük yatırımcılar da var bu işin içinde.” dedi.

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Cıbır: Futbol takımları için kurtuluş reçetesi

“Türkiye’de de birçok şirket kendi coinini çıkarmaya başladı. En başta spor camiası. Futbol takımları için aslında bir kurtuluş reçetesi olarak gözüküyor. Her kulübün paraya ihtiyacı var ve birçok kulüp borç batağının içerisinde. Dijital yatırım onlar içinde fırsata dönüştü. Talep etmelerindeki en büyük etkenlerden biri de bu. Kendi tokenlerini çıkarma fikrine sıcak bakıyorlar. Taraftarın takımı üzerinden yatırım yapması kulübe olan arz talebi de arttırıyor. Taraftarda, kazanmasam bile benim token kulübüme gidiyor mantığı oluşuyor. Eğer aldığım para değer kazanırsa hem kulübüm hem ben kazanmış olurum diyor. Bu kulüpler için müthiş bir olay.” Kripto para uzmanı Hamza Özkan Cıbır, futbol kulüplerinin neden dijitale döndüğünü de anlattı. “Bugün özellikle 2. ve 3. Lig kulüp takımlarının tokeni çıktığı takdirde, çeşitli borsalarda işlem görürse, bu takımda da marka imajı açısından itibar kazanıyor. 42 farklı ülkede yatırımcısı olan bir uzman olarak şunu söyleyebilirim. Örneğin biz, bir Blockchain zincirinin altında takımlara kendi tokenini ulaştırmayı sağlıyoruz. Aynı zamanda onlara göre çok daha ekonomik şartlarda kulübün kazanacağı şartlarda yüzde 15’e yüzde 85 oranında imkan sağlamış oluyoruz. Böylelikle satış, reklam, çeşitli platform ve borsalarda listelenme işini yaparak kulübe rehberlik ediyoruz. Bunun sadece Türkiye’de değil yurt dışında da revaçta olduğunu söyleyebilirim.” dedi. Cıbır şöyle devam etti; “Kulüpler kendi tokenleri ile dilerse yapılması planlanan transferlerin seçimini, sahanın genel düzenlemesi, yeni formaların seçimi gibi aşamalar için de oylama açabilmektedir. Kulüp yönetiminin belirlediği şartları (en çok tokene sahip taraftar, en çok alım satım yapan taraftar, sezondaki oynanan tüm maçlara bilet almış taraftar gibi) yerine getiren taraftara; antrenmanlara izleyici olarak katılma, oyuncularla yemek etkinliğine katılma, imzalı forma gibi ekstra ödüller verilebilir.”

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Kripto para yatırım için güvenilir mi?

Kripto para uzmanı Hamza Özkan Cıbır, dijital yatırıma yeni başlayanlara da tavsiyelerde bulundu. Cıbır, “Kripto parayı alternatif döviz veya dijital döviz olarak düşünebilirsiniz. Biz burada yatırımcıya öneri de bulunurken, mağdur olmamaları gereken konulara dikkat etmelerini istiyoruz. Özellikle yeni başlayanlar için önerimiz öncelikle neyi, nereden aldıklarına dikkat etmeleri. Bugün insanlara afaki karlar ve kazançlar vaat ediliyor. Bu mümkün değil. Böyle bir durumda hiç arkalarına bakmadan kaçmaları lazım. Çok hızlı yükseliyorsa ve akla mantığa yatmayacak karlar verilmeye kalkılıyorsa bununla alakalı burada bir sıkıntı var demektir. Çok hızlı yükselen çok hızlı düşecektir.” şeklinde konuştu.

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Kaybetmeyi göze aldıkları para kadarıyla girecekler ve sabırlı olacaklar

Kripto para uzmanı ve Weecoins Yönetim Kurulu Başkanı Cıbır, dijital parayı alan kişinin kazanmak adına kaybetmeyi de göz ardı etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Cıbır, “Uzmanı olarak söylüyorum ki, kendim bu işe yeni başlıyor olsam, 100 Türk Liram var ise bunun 25 Türk Lirası ile işlem yaparım. Bu işi çok iyi bildiğim halde, ilk etapta paramızın üçte birini değerlendirmeliyiz. Çünkü bir anda düşebilir ve her şey tersine dönebilir. Kaybetmeyi göze aldıkları para kadarıyla girecekler ve sabırlı olacaklar. Yarın üçe katlayacak diye bir şey yok. Alacaksın belki yarısına kadar düşebilir ama aldığın coin mutlaka birkaç ay sonra geri çıkacaktır. Burada sabırlı olmak lazım.“ tavsiyesinde bulundu.

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