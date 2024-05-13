Kriptoda 1000 dolar üzeri transferler kaydedilecek

Taslak metne göre, 1000 dolar veya avro üzerindeki transferlerde isim, adres ve benzeri bilgiler kayıt altına alınacak. Taslakta, yurt dışı borsaların Türkçe internet sitesi açması, reklam yapılması gibi faaliyetlerde bulunması halinde gerekli tedbirler alınacağı vurgulandı. Yatırım araçlarının kripto varlık olarak ihracına ilişkin esasların belirlenmesi hususunda ise Sermaye Piyasası Kurulu yetkili olacak. Blok-zinciri oluşturulması için yazılım mimarisi ve ilgili teknolojik araçların geliştirilmesinde de TÜBİTAK görev alacak.