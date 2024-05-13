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Ekonomi

Kriptoda 1000 dolar üzeri transferler kaydedilecek

Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Türkiye'nin FAFT'ın gri listesinden çıkması için en önemli adım olarak görülen Kripto Varlıklar Düzenlemesi perşembe günü Meclis gündemine geliyor.

Uğur Duyan
04:00 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:04 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Düzenlemeyle, terörizmin finansmanının ve kara para aklamasının önüne geçilmesi için harekete geçilecek.

SPK sorumlu olacak

Taslak metne göre, 1000 dolar veya avro üzerindeki transferlerde isim, adres ve benzeri bilgiler kayıt altına alınacak. Taslakta, yurt dışı borsaların Türkçe internet sitesi açması, reklam yapılması gibi faaliyetlerde bulunması halinde gerekli tedbirler alınacağı vurgulandı. Yatırım araçlarının kripto varlık olarak ihracına ilişkin esasların belirlenmesi hususunda ise Sermaye Piyasası Kurulu yetkili olacak. Blok-zinciri oluşturulması için yazılım mimarisi ve ilgili teknolojik araçların geliştirilmesinde de TÜBİTAK görev alacak.




#Kripto Para
#Kripto Borsası
#Düzenleme
#Denetim
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