Kritik hafta: Yasa çıkmazsa emekli olamayacaklar

Yaklaşık 20 bin öğretmen emeklilik dilekçesi için 3600 ek göstergeyi bekliyor. Yasa bir hafta içinde çıkmazsa öğretmenler bu yıl emekli olamayacak. Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge müjdesini 25 Mayıs’ta açıkladı. 1.5 milyon çalışan ve 500 bini aşkın emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yasayla yapılması bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, 3600 ek göstergenin ayrıntıları üzerinde iki aydır hummalı bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 2 milyon kişi, düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini merak ediyor.

3600 GÖSTERGENİN KATKISI ARTTI

Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 8.67 oranında artış yapıldı. Bu artışla 3600 ek göstergenin emekli aylıkları ve ikramiyesine katkısı daha da arttı. Buna göre, ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

İKRAMİYEDEKİ FARK 29 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLECEK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak. 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak. Bunların emekli ikramiyesi de 29 bin 308 lira artacak.

DİLEKÇELER BEKLİYOR

Emekli Sandığı Kanunu’na göre, ikramiyeler, emekli olunan tarihteki yasa hükümlerine göre ödeniyor. Emekliliği hak etmiş öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadan emeklilik dilekçesi vermesi durumunda hak kayıpları söz konusu olacak. Bu durumda emekli ikramiyeleri polislerde 3000, diğerlerinde 2200 ek gösterge üzerinden hesaplanacak. Daha sonra yapılacak 3600 ek gösterge düzenlemesi, sadece emekli aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyelerine ise yansımayacak. Bu nedenle, söz konusu meslek grubundakiler emeklilik dilekçelerini bekletiyor.

ÖĞRETMENLER BU YIL EMEKLİ OLAMAYACAK

3600 ek göstergenin gecikmesi en çok öğretmenleri etkileyecek. Mevzuata göre öğretmenlerin emeklilik işlemleri sadece haziran ve temmuz ayları içinde yapılıyor. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin bakanlıkça uygun görülmesi gerekiyor.

20 BİN ÖĞRETMEN BEKLİYOR

Mevzuat ve toplu sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Türkiye’de her yıl 55-60 bin kamu çalışanının emekli olduğuna dikkat çekti. Tonbul, kamu çalışanlarının 3’te 1’ini öğretmenlerin oluşturduğunu vurgulayarak, bu yıl yaklaşık 20 bin öğretmenin emekli olacağını kaydetti. Tonbul, eğer yasal düzenleme bu ay sonuna kadar yetişmezse, öğretmenlerin emekli olmak için okulların tatil olacağı gelecek yılın yaz aylarını beklemek zorunda kalacaklarını belirtti.

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