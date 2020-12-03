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Ekonomi Petrolde gözler bugünkü OPEC toplantısında
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Kritik OPEC toplantısı öncesinde petrol fiyatları

Petrolde gözler bugünkü OPEC toplantısında

Bugün düzenlenecek OPEC toplantısından 7,7 milyon varil olan kesinti kararının birkaç ay daha uzatılmasına yönelik karar çıkması beklenirken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,15 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dün 48,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 48,15 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,14 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubunun bugün videokonferans yöntemiyle gerçekleştireceği ve gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantıya odaklandı.

Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan ancak bugüne ertelenen toplantıda, şu anda günlük 7,7 milyon varil olan kesintinin birkaç ay daha uzatılması için mutabakat sağlanacağı öngörülüyor.

Üretim miktarının artırılmasını isteyen bazı üye ülkeler nedeniyle görüşmenin çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Öte yandan, dün İngiltere'nin, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay vermesi fiyatlar üzerinde pozitif etki oluşturuyor.

  • Söz konusu aşıya onay veren ilk ülke olan İngiltere'de aşının gelecek haftadan itibaren kullanıma sunulması bekleniyor.

Ayrıca ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından dün açıklanan verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 700 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 48,13 ile 48,31 dolar aralığının direnç, 47,95 ile 47,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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