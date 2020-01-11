Ekonomi Kritik teknolojilerde bu yıl hedef girişimciliği öncelemek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kritik teknolojilerde bu yıl hedef girişimciliği öncelemek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının geçen yıl gerçekleştirdiği çalışmalar ve bu yıla yönelik hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nükleer, hızlandırma ve gen teknolojileri gibi kritik alanlara yönelik hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Bu alanlarda 2020'de önemli adımlar atıp, yol haritalarımızı netleştirerek sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nükleer, hızlandırma ve gen teknolojileri gibi kritik alanlara yönelik hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Bu alanlarda 2020'de önemli adımlar atıp, yol haritalarımızı netleştirerek sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz" dedi.

Bakanlık olarak 2019'u yoğun ve verimli geçirmek için her türlü gayreti gösterdiklerini ifade eden Varank, hem Ankara hem de Anadolu'da yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Vizyoner projeler hayata geçirdik

Geçen yıl vizyoner projeleri hayata geçirdiklerini belirten Varank, bu projelerden birinin katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı olduğunu dile getirdi.

Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ülkemizde ilk defa uygulamaya konulmuş, teşviklerimizi uçtan uca bir şekilde tasarlayan, alıcıyla satıcıyı aynı anda destekleyen yeni bir uygulama. Bu 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin önemli bir bileşeniydi, bunu hayata geçirmiş olduk" diye konuştu.

Yeni model fabrikalar yolda

Yatırım teşvikleri, KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajanslarıyla sanayicilerin yanında olduklarını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

  • "Bu sene Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında yeniden dizayn ettik, biz de sekretaryasını üstlendik. Burada da özellikle yabancı yatırımcılar için ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirecek uygulamaları, mevzuat değişikliklerini koordine etmeye başladık."

Varank, sanayinin verimli çalışmasının ve dijital dönüşümün önemine dikkati çekerek, bu doğrultuda yalın üretimi ve dijital dönüşümü uygulamalı olarak öğretmek için Ankara ve Bursa'da model fabrikalar kurduklarını söyledi. Varank, bu fabrikaları açmaya devam edeceklerini belirtti.

  • Sanayi Doktora Programı'na yoğun ilgi
  • Akademik bilgiyi sanayiye entegre eden Sanayi Doktora Programı'nı hayata geçirdiklerini anımsatan Varank, "Burada da sanayinin ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip kişileri ve onların bilgilerini sanayiye entegre etmiş oluyoruz. Bu program da çok ilgi gördü. İkinci çağrısına başvuran şirket sayısı yüzde 147 arttı. Bu manada o programdan da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bölgesel kalkınmayı önemsediklerini ve her bölgenin potansiyeline uygun ekonomi modelleri geliştirdiklerini belirten Varank, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin daha entegre faaliyet göstermesine yönelik çalışmaları başlattıklarını, 2020'de bu alanda önemli gelişmelerin olacağını söyledi.

Girişimcilik öne çıkacak

Çocuklar ve gençleri de önemsediklerini dile getiren Varank, "TEKNOFEST dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji fuarı oldu. Buraya 1 milyon 720 bin ziyaretçi geldi, binlerce takım etkinliklerde yarıştı. Türkiye'de bir hava oluşturduğumuza inanıyoruz" dedi.

Varank, geçen yıl Kutup Araştırmaları, Yapay Zeka ve Raylı Ulaşım Teknolojileri enstitülerinin kurulduğunu, bu alanlarda daha koordineli bir şekilde çalışılacağını bildirdi.

Girişimciliği de oldukça önemsediklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

  • "Girişimciliğe dönük yeni fonlar kurduk. Dünyada özellikle erken aşama girişimler dediğimiz girişimlere baktığımızda 200 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz ama Türkiye'de bu rakam 200 milyon dolar bile değil. Türk geleneksel iş insanları bu tip inovatif işlere maalesef açık değiller. Türkiye'de girişimciliği yüzde 90 kamu destekliyor, burada kamu kaynakları kullanılıyor. Girişimciliği Türkiye'de yaygınlaştırmaya, özellikle özel sektörü işin içine dahil etmeye kararlıyız. 2020, girişimciliği öncelediğimiz bir yıl olacak."

2020 başarıların yılı olacak

Nükleer, hızlandırma ve gen teknolojileri gibi kritik alanlara yönelik hazırlıklar yaptıkları bilgisini veren Varank, "Bu yıl Milli Teknoloji Hamlemizin anayasası olarak gördüğümüz 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizdeki alanlara yoğunlaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Varank, şunları kaydetti:

"Bu alanlarda 2020'de önemli adımlar atıp, yol haritalarımızı netleştirerek sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayicinin, araştırmacının, öğrencinin yanında olan bir Bakanlık. Bu sene de bütün imkanlarımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi 2020'de çok güzel başarılar elde edecek, buna yürekten inanıyoruz çünkü ekonomik göstergeler olumlu yönde seyrediyor. 2020 yılı yatırımların arttığı, ekonomik başarılar elde ettiğimiz bir sene olacak."

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