Krizler ülkesinde sular durulmuyor: Şimdi de Oxford

İngiltere ekonomisinde yılın başından bu yana ekonomik büyümesi yavaşlarken enflasyon yeni zirvelere tırmanıyor. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), enflasyonla mücadele için peş peşe aldığı faiz artırım kararları ise resesyonu daha da körüklüyor. Faiz artırımlarına rağmen enflasyon ekim ayında 41 yılın zirvesine yerleşti. İngiltere'de enflasyon son 70 yılda yüzde 10 seviyesinin üstünü sadece 6 kez gördü. Özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdüren enflasyon, ekim ayında yıllık yüzde 11,1 seviyesine tırmandı. Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaynaklanan enerji krizi de fiyatlar üzerinde etkili olurken, İngiltere'de hayat bir çıkmaza girdi.

OKUL VE ENFLASYON

Her ilkokulun ısınma ve personel giderlerinde 40 bin sterlin artışla karşı karşıya olduğuna işaret edilen İngiltere'de, okullar artan enflasyon, personelin maaş artışları ve ısınma maliyetleriyle mücadele ediyor.

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İngiltere'de artan enerji fiyatlarının etkisi ülke çapındaki okullarda hissedilirken, öğrencilerin sınıflarda montlarını giymeleri gerekebileceği uyarısında bulunuldu.

'ÖĞRETİM VE ISINMA'

Oxford ve Abingdon'daki 8 okuldan sorumlu Vale Academy Trust'ın Yönetim Kurulu Başkanı Richard Evans, BBC'ye yaptığı açıklamada, artan enflasyon, personelin maaş artışları ve ısınma maliyetleriyle mücadele ettiklerini anlattı.

Artan yaşam maliyetlerinin bazı okullardaki personel ve öğrencileri 'öğretim ve ısınma' arasında seçimle karşı karşıya bıraktığını söyleyen Evans, enerji faturalarının 4 katına çıktığını ve bu durumun okullarda bütçe açığına yol açtığını belirtti.

"HENÜZ NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNE KARAR VERMEDİK"

Evans, "Vatandaş olarak henüz ne yapmamız gerektiğine karar vermedik, ancak Kovid-19 salgını döneminde yaptığımız gibi çocuklardan sınıflarda da montlarını giymelerini istemek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Evans, her ilkokulun ısınma ve personel giderlerinde 40 bin sterlin artışla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, her bir ortaokul için ise bu rakamın personel sayısına bağlı olarak yaklaşık 300 bin sterlin olduğunu aktardı.

"DAHA FAZLA PERSONEL İSTİHDAM ETMEMİZ GEREKİYOR ANCAK BU DA MALİYETLERİMİZİ ARTIYOR"

Okul bütçelerinin nisanda belirlendiğini ve bu nedenle yüzde 11,1 olarak açıklanan rekor enflasyonun dikkate alınmadığını anlatan Evans, "Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın sayısı giderek artıyor ve onların desteklenmesi gerekiyor. Bu nedenle daha fazla personel istihdam etmemiz gerekiyor, böylelikle maliyetler de artıyor" açıklamasında bulundu.

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