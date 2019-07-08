Kruvaziyerde rota İstanbul

İstanbul'u yeniden rotalarına ekleyen kruvaziyer işletmecileri, Galataport'un tamamlanması ve Yenikapı limanının hayata geçirilmesiyle şehrin, yıllık cirosu 35 milyar doları bulan kruvaziyer turizminde önemli bir destinasyon haline geleceğini belirtiyor.

Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz, Türkiye'de kruvaziyer sektörünün büyümesi için öncelikle altyapının gelişmesi gerektiğini söyledi. Kruvaziyerlerin ülkeye gelmesi için yeni limanlarının yapılması gerektiğine dikkati çeken Alnıtemiz, Türkiye limanları rotada olmadığında Akdeniz çanağının da kaybedildiğini anlattı.

GÖKYÜZÜ DENİZLE BULUŞACAK

Yıllık cirosu 35 milyar doları bulan, 28 milyon yolcunun seyahat ettiği dünya kruvaziyer turizmi için İstanbul'un önemli bir destinasyon olduğunu belirten Alnıtemiz, Galataport ve Yenikapı kruvaziyer limanı projelerinin tamamlanarak hayata geçirilmesiyle şehrin hub haline geleceğine dikkati çekti.

Alnıtemiz, "İstanbulsuz bir Karadeniz programı, bir Ege programı; Antalyasız bir Doğu Akdeniz, hatta bir Kızıldeniz programı düşünülemez. İstanbul'da yeni limanlar ve yeni havaalanıyla gökyüzü denizle buluşacak. Bu gelişmelere paralel olarak biz de seferlerimizi arttıracağız" dedi.

YENİ TURLAR EKİMDE BAŞLIYOR

Alnıtemiz, ekimde başlayacak yeni tur programları kapsamında Celestyal Crystal gemilerinin İstanbul Sarayburnu'na yanaşacağını, çoğu Amerikalı ve İspanyol olmak üzere bin 200 yolcunun kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfedeceğini aktardı.

Kruvaziyer turizmin, ülke ekonomisine döviz girdisi sağlaması açısından önemine işaret eden Alnıtemiz, "Ortalama rakamlara göre 4 bin kişilik bir gemi uğramış olduğu bir limanda 700 bin dolara yakın ekonomi yaratıyor" şeklinde konuştu.

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