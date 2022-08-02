Kruvaziyer'den 6 ayda 200 bin yolcu

Turizm sektörü, alternatif alanlara yaptığı yatırımların meyvesini topluyor. Kovid-19 pandemisinin sona ermesiyle turizm sektörü canlandı. Zengin turistlerin yoğun olarak tercih ettiği kruvaziyer turizmi ekonomisinden Türkiye de daha fazla yararlanmaya başladı. Dünyadaki limanları bu yıl 30 milyon yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.

TÜRKİYENİN HEDEFİ 900 GEMİ

Türkiye’de kruvaziyer gemilerin yanaşacağı 25 liman bulunuyor. Bu yılın ilk 6 ayında bu limanlardan 12’sine kruvaziyer gemileri demir attı. Bu yıl ise pandemi koşullarının gevşemesi ve artan tatil talebine paralel olarak gemi ile turist taşımacılığında ciddi bir artış yaşanıyor. 2022 Ocak-Haziran döneminde 286 gemi Türk limanlarına yaklaşırken, 205 bin 552 yolcu gelerek rekor kırılmış oldu. En gözde iki liman olan, İstanbul Galataport’a 46 gemi ile 39 bin 488 zengin turist gelirken, Kuşadası’nı ise 153 gemi ile 139 bin 674 turist ziyaret etti. 2022’nin sonuna kadar Türk limanlarına 900 kruvaziyer gemisinin yanaşması hedefleniyor.

EN FAZLA ZİYARET YILI 2013

Bu gemilerle birlikte 1.5 milyon turistin Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye’de kruvaziyer turizminde en fazla yolcu sayısına 2,3 milyon turist ile 2013’te ulaşılmıştı. En çok geminin yanaştığı yıl ise bin 650 adet kruvaziyer ile 2011 oldu. Pandemi öncesi 2019'da Türkiye’yi 344 kruvaziyer gemisi ile 300 bin 896 turist ziyaret etti. 2020 yılında sadece 5 gemi ile 1.824 turist gelirken, 2021 yılında ise 34 bin 988 yolcu ile 78 gemi Türk limanlarına yanaştı. Küresel turizm piyasasında, bu gemilerdeki yolcular, en fazla harcayan turist olarak dikkat çekiyor.

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EKONOMİ Denizden 1,5 milyon turist gelecek: 25 kruvaziyer limanı hazır