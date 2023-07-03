Kruvaziyerin yeni gözdesi Karadeniz

Karadeniz, kruvaziyer turizminin yeni gözdesi haline geldi. Özellikle Batılı kruvaziyer turistleri için Karadeniz, Norveç’in fiyortları, Alaska’nın buz dağlarından daha cazip ve heyecanlı görülüyor. Yeşili, temiz havası, kültürü ve tarihi mekânlarıyla turistlerin ilgisini çeken Karadeniz artık kruvaziyer turizmi için de önemli bir durak haline geldi. Gemiyle limanlara yanaşan turistler doğal güzellikleri görmek için Trabzon ve bölgedeki diğer kentlere akın ediyor.

YÜZEN ŞEHİRLER LİMANLARDA

Bu yılın ilk 5 ayında Trabzon’ u 10 gemi ile 5 bin 780 turist, Amasra’yı 5 gemi ile 3 bin 108 turist, Ordu’yu ise 4 gemi ile 2 bin 539 turist ziyaret etti. Karadeniz limanlarına toplam 19 kruvaziyer gemisi demirledi. Bu gemiler bölgeye 11 bin 427 kruvaziyer yolcu getirdi. Yılsonuna kadar bölgeye gelen gemi ve turist sayısının artması bekleniyor. Daha fazla turistin bölgeye gelmesi için çalışmalar hızlandı. Geçtiğimiz yıl Sinop’a 14 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcu geldi. Amasra Limanı’na 8 gemi yanaşırken, 4 bin 905 yolcu ağırlandı. Trabzon’a da 8 gemi ile 4 bin 747 kruvaziyer turist geldi.

TÜRKİYE’NİN ZENGİNLİĞİ DÜNYAYI KISKANDIRIR

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin, kruvaziyer turizminin sayılı ülkeleri arasında olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Akdeniz çanağındaki en önemli deniz turizmi destinasyonlarının başında gelen Türkiye’nin Karadeniz gibi çok önemli bir denizi ve hinterlandı da bulunuyor. Ülkemizin sahip olduğu coğrafi konum ve denizleri tüm dünyayı kıskandıracak türden. Rusya gibi bir dünya devinden tutun da Avrupa’nın en önemli ülkeleri Türkiye’yi tanıyor ve biliyor. Bizim ülke olarak yapmamız gereken tek şey reklamımızı daha etkili yapmak ve avantajlarımızı iyi anlatmak” dedi.







