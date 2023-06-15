Kruvaziyerle 300 bin turist geldi

Türkiye, kruvaziyer turizminin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2023 yılının ilk 5 ayında son 10 yılın en fazla kruvaziyer gemi ve yolcusu ağırlandı. 2023’ün ilk 5 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı yüzde 43’lük artışla 279’a ulaştı. İnen yolcu sayısı ise 300 bine dayandı. Turizm pastasından büyük pay alan, ancak pandeminin sekteye uğrattığı kruvaziyer turizmi yeniden hız kazandı.

YATIRIMLA BİRLİKTE SEKTÖR GÜÇLENDİ

Türkiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın özellikle son dönemlerde bu alanda yaptığı yatırımlar ile kruvaziyer turizminde öne çıkıyor. Yılın ocak-mayıs döneminde Kuşadası’na 124, İstanbul’a 50, Çeşme’ye 20, Bodrum’a 19, Antalya’ya ise 8 kruvaziyer gemisi demirledi. Limanlara yanaşan gemiler turistleri de beraberinde getirdi. Yılın aynı döneminde 299 bin 377 kruvaziyer yolcusu ağırlandı. En fazla konuğu 157 bin 940 ile Kuşadası ağırladı.

Bu yıl ZİRVE yapacak

Kuşadası’nı 71 bin 16 ile İstanbul, 14 bin 777 ile Antalya, 13 bin 886 ile Bodrum, 8 bin 418 ile Çeşme ve 7 bin 744 ile Çanakkale takip etti. İzmir ve Marmaris limanlarında da 5 binden fazla turist ağırlandı. 2023’te 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefine, kruvaziyer turizminden de katkı bekleniyor. Türk limanlarına bu yıl 279 kruvaziyer gemisi ile 299 bin 377 yolcu geldi. Hedef, yılı 1,5 milyon yolcu ile kapatmak.

Türkiye’nin kruvaziyer potansiyelini değerlendiren Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Türkiye, kruvaziyer turizminde çıtayı yükseltti. Ülke olarak deniz turizminde çok önemli avantajlara sahibiz. Akdeniz Çanağı’ndaki en avantajlı ülkelerden biriyiz. Karadeniz gibi eşsiz ve devasa bir hinterlanda sahip bir denizimizin olması da cabası. Bütün bu bileşenlere ek olarak hizmet sektöründe de dünya standartlarının üstünde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekonomik gelişmenin kilidinin bu alanda olduğunu düşünüyorum. Kruvaziyer turizmi ülkemiz ekonomisine can suyu olacak” dedi.

ŞEHİRLERİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR