​Küçük esnafa ‘e-uyum’ kılavuzu.

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârların e- ticarete entegrasyonunu hızlandırmak için özel kılavuz hazırladı. Kılavuzda, satış sitesinin bilinirliği ve güvenilirliği müşterinin alışveriş kriterlerinin başında tuttuğu hatırlatıldı. Uygun fiyat, hızlı teslimat, ürün çeşitliliği, bedava kargo ve müşteri yorumlarına dikkat diğer öneriler arasında.

485 BİN SATICI VAR

485 bin satıcının bulunduğu, 381 milyar Türk liralık e-ticaret pazarına esnaf ve sanatkârların daha hızlı dâhil olabilmesi için Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü imzalı çalışmada dijital satışta dikkat edilmesi gereken noktalar sıralandı.

BİLİNİRLİK VE GÜVENİRLİK

Çalışmada öne çıkan püf noktalar şu şekilde yer aldı: “E-ticaret müşterilerinin yüzde 52,2’si bir siteden alışveriş yapmak için satış sitesinin bilinirliği ve güvenilirliğini önemsiyor ve bu sitelerden alışveriş yapıyor. Yine müşterilerin en önemli secim kriteri yüzde 51 ile aynı ürünün diğer satıcılara göre uygun fiyatlı olması. Yüzde 39 ile hızlı teslimat tercih sebeplerinden biri olurken, yüzde 37 ile ürün çeşitliliği, yüzde 33 ile bedava kargo ve yine yüzde 33 ile yorumların çokluğu geliyor.”

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TÜKETİCİNİN SORUSU CEVAPSIZ KALMASIN

Takipçi sayısına vurgu yapılan değerlendirmede müşterilerin soruları cevapsız kalmamalı ve gerekirse müşterilere cevap verebilmek adına işe alım yapılması gerektiği ifade edildi. Sınır ötesi pazarlarda e-ticaret yapmaya çalışan işletmeler, dolandırıcılara karşı dikkatli olmalı. Bu sebeple o ülkenin en bilinen ve güvenilir ödeme kanalları seçilmelidir. Sınır ötesi e-ticarette tutarlı ve öngörülebilir lojistik sistemler kullanılmalı.