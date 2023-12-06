Küçük yatırımcı borsadan çıkıyor

Halka arzların yoğun yaşandığı dönemlerde Borsa İstanbul’a adeta akın eden küçük yatırımcı, şimdilerde alternatif finansal varlıklara yöneliyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre; kasımda pay senedi yatırımcı sayısı, ekim ayına kıyasla yüzde 4 düşerek 8 milyon 205 bin 982 kişi oldu. Toplam 349 bin 862 yatırımcının Borsa İstanbul’dan çıktığı görüldü. 20 bin lira altında işlem yapan kişilerin oranı yüzde 66 daralırken, portföy büyüklüğü 1 milyon liranın üzerinde bulunan yatırımcı sayısı 7 bin 804 kişi artarak yeniden 200 bini aştı. Borsa İstanbul’da 1 milyon liraya kadar yatırım yapanların sayısı ise 357 bin 666 azalışla 7 milyon 998 bin 445 kişiye indi. Diğer taraftan, 1 milyon liranın üzerinde yatırım yapanların sayısında artış olmasına rağmen pay senetleri toplam değerinde 1.6 milyar lira küçülme gerçekleşti.