Küçük yatırımcı borsadan çıkıyor

Halka arzların yoğun yaşandığı dönemlerde Borsa İstanbul’a adeta akın eden küçük yatırımcı, şimdilerde alternatif finansal varlıklara yöneliyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre; kasımda pay senedi yatırımcı sayısı, ekim ayına kıyasla yüzde 4 düşerek 8 milyon 205 bin 982 kişi oldu. Toplam 349 bin 862 yatırımcının Borsa İstanbul’dan çıktığı görüldü. 20 bin lira altında işlem yapan kişilerin oranı yüzde 66 daralırken, portföy büyüklüğü 1 milyon liranın üzerinde bulunan yatırımcı sayısı 7 bin 804 kişi artarak yeniden 200 bini aştı. Borsa İstanbul’da 1 milyon liraya kadar yatırım yapanların sayısı ise 357 bin 666 azalışla 7 milyon 998 bin 445 kişiye indi. Diğer taraftan, 1 milyon liranın üzerinde yatırım yapanların sayısında artış olmasına rağmen pay senetleri toplam değerinde 1.6 milyar lira küçülme gerçekleşti.
TL VADELİ MEVDUATLAR 279 MİLYAR LİRA YÜKSELDİ
Yüksek faiz getirisi sunan TL vadeli mevduatlarda da artış sürüyor. TL vadeli mevduatlar kasımda ekim ayına nazaran 279 milyar lira yükselerek 9 trilyon 107 milyar liradan 9 trilyon 386 milyar liraya çıktı.