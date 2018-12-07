Kulağa hoş gelen yatırım

Telekomünikasyon şirketlerinin, teknoloji odaklı yatırımlarında her geçen gün yeni alanlar açılıyor. Dijitalleşme, hayatımızın her anında kendine yer buldukça, firmaların ilgi alanları çoğalıyor. Bu konunun son dönemdeki önemli örneklerinden biri de, Vodafone'nun gençlik markası Vodafone FreeZone çatısı altına gösterilen çalışmalar. Vodafone, müziğe son 8 yılda 100 milyon TL yatırım yaptı, 2019 hedefi ise 10 milyon lira. Şirketin müziğin dijitalleşmesi için kurduğu ve birinci yılını dolduran Vodafone FreeZone Stüdyo bu süreçte 5 online konsere ev sahipliği yaparken,bu konserlerle Türkiye’nin dört bir yanında 2,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı.

STADYUMDA SON TEKNOLOJİ STÜDYO

Vodafone FreeZone Stüdyo’nun ilk bir yılını değerlendirmek üzere, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, GNL Entertainment Kurucusu ve CEO’su Alp Çağrı Günal ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun’un katılımıyla Vodafone Park’ta toplantı düzenlendi. Stüdyonun dünyada bir stadyum içinde açılmış ilk dijital müzik stüdyosu olduğunu paylaşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Müzik yatırımlarımızda genişbant teknolojilerini kullanarak hem daha iyi bir müzik deneyimi sağlıyor, hem de müziğin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyoruz” dedi. Dijital müzik stüdyosu, dijital konser sahnesi, ve dijital içerik fabrikası olarak hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten, Aksoy, kapılarının herkese açık olduğunu paylaştı.

YENİ HİKAYELER PEŞİNDEYİZ

“Bugüne kadar düzenlediğimiz konserlerin hepsinde çok iyi rakamlara ulaştık” diyen Aksoy, milyonlarca kişinin dijital platformlardan konser izlediği gibi, binlerce gencin müzikal alandaki yolculuklarında onların yanında olmak istediklerini aktararak, “Tekil izleyici sayımız milyonları, sosyal medya ve YouTube üzerinden yakaladığımız etkileşim yüz binleri geçti” diye konuştu.

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GNL Entertainment Kurucusu ve CEO’su Alp Çağrı Günal ise şöyle konuştu: “Vodafone’un FreeZone Stüdyo’daki takım arkadaşıyız. Hedefimiz, yılda en az 2 genç yeteneği müzik piyasasına kazandırmak. Stüdyomuza gelip kayıt yapan amatör gruplardan en az birini müzik sektörüne kazandırmak istiyoruz. Ayrıca, FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması’nın galibi Umur Doma için Ocak ayında single çıkaracağız. Önümüzdeki yıl 200 civarı amatör grubun bu stüdyoda prova veya kayıt yapacağını tahmin ediyoruz. Stüdyoda yılda ortalama 8 online konser düzenleyebiliyoruz. Bu konserlerde yer alacak sanatçılar için yaş sınırımız yok. Konserlerimiz herhangi bir müzik tarzında olabiliyor. Ayrıca, FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması’nın ikincisini düzenleyeceğiz.”

Toplam 400 saatlik kayıt

Vodafone FreeZone Stüdyo, Türkiye’de müzik yapan tüm gençlere açık. Genç yetenekler, haftanın 6 günü 12.00-24.00 saatleri arasında hizmet veren Vodafone FreeZone Stüdyo websitesi (Freezonestudyo.com) üzerinden online rezervasyon yaptırarak stüdyoda 4 saat boyunca diledikleri gibi çalışabiliyor, tonmaysterden teknik koçluk alarak kayıtlarını gerçekleştirebiliyor ve stüdyodan çıkarken bu kayıtları alabiliyor. Vodafone FreeZone Stüdyo’da 1 yılda 64 grup prova, 100’e yakın grup da kayıt yaptı. Stüdyoda bugüne kadar toplam 400 saatlik kayıt gerçekleştirildi.

Milyonlara canlı konser

Vodafone FreeZone Stüdyo, ilk yılında 5 online konsere evsahipliği yaptı ve toplam 2,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı. Online konserlerde 12 saat canlı kayıt yapılırken, konserlerden YouTube kanalına 70’ten fazla içerik yüklendi. Ayrıca, bu yıl ilki düzenlenen FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması ile yaklaşık 3.500 başvuru alınarak, Türkiye’nin yeni genç sesi seçildi. Yarışmada genç yeteneklerin videoları ile 50’den fazla içerik YouTube kanalına yüklendi. Diğer yandan, İKSV işbirliğiyle düzenlenen “FreeZone Stüdyo’da İKSV Serisi” ile 50’den fazla içerik YouTube kanalına yüklendi. Böylece, Vodafone FreeZone Stüdyo’da düzenlenen online konserler, “FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması” ve “FreeZone Stüdyo’da İKSV Serisi” ile birlikte Vodafone FreeZone YouTube kanalına 1 yılda 200’ü aşkın müzik içeriği yüklendi.