Ekonomi Kültür turlarında patlama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kültür turlarında patlama

Türkiye’nin kültür turizmine geçtiğimiz yıla göre 3 kat daha fazla talep olduğunu ifade eden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Kültür turları gerçekten Türkiye’de patlamış durumda” dedi. 2019’un ilk 5 ayında yüzde 11’lik turist artışı yaşandığına da değinen Bağlıkaya, 2018’den daha iyi bir yılı rekorlarla geride bırakacaklarını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür Turu
Kültür Turu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türkiye'de geçen seneden bu seneye 3 misli daha fazla kültür turu çıkıyor. Kültür turları gerçekten Türkiye'de patlamış durumda” dedi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ve yönetim kurulu, Doğu Karadeniz turizmine dikkat çekmek, sorunları yerinde tespit etmek, çözüm önerilerini tartışmak, bölgeye daha çok turist çekmek için atılacak adımlar ve alternatif tur rotaları oluşturmak amacıyla Erzincan, Rize ve Trabzon'da faaliyet gösteren seyahat acenteleriyle buluştu.

Firuz Bağlıkaya

REKOR YOLDA

Yabancı turist sayısının ilk 5 ayda yüzde 11 arttığını anımsatan Bağlıkaya, 2015 rakamları yakalanmasa bile genel anlamda turizm rakamlarında 2018 yılından daha iyi bir sezon yaşanarak rekor kırılacağını vurguladı. Gerçekleştirdiği Sümela Manastırı ziyaretinde konuşan Bağlıkaya, Trabzon turizmine de değindi. Bölgede yayla turizmi ve Arap turizminin ağırlıklı geliştiğini söyleyen Bağlıkaya, “Buraya kültür turları yavaş yavaş gelmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

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