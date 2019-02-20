Kur dalgasına emeklilik freni

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Emeklilik fon büyüklüğümüz 95 milyar TL değil de 300 milyar TL olsa kur böyle rahat rahat dalgalanamayacak. Sermaye piyasalarımıza derinlik gelecek. Altyapı yatırımlarına ve girişim sermayelerine emeklilik fonlarımız yatırım yapacak. Yeni girişimlere destek veriyor olacağız” dedi. Katılım Emeklilik, Türkiye’de kamuoyunun sigorta okuryazarlığı düzeyinin ve sigorta bilgisini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Türk halkının sigorta, risk ve emeklilik ile ilgili konulara yönelik algısının ölçülmesi amacıyla “Sigorta Okuryazarlığı Araştırması” gerçekleştirdi.

Ayhan Sincek

BES GELECEK İÇİN GÜVENCE

Araştırma çıktılarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Sincek, şunları anlattı: “Genel anlamda sigortanın her türlüsünün hayatın her alanını güvenceye alabildiğini ve özellikle BES’in geleceğimizin garantisi olduğunu anlatmamız gerekiyor... Finansal Okuryazarlık çatısı altına ‘Sigorta Okuryazarlığı’nın da alınması gerektiğine vurgu yapmak istedik. ‘Sigorta Okuryazarlığı’ kavramını da bundan böyle gündemde tutmalıyız. Çıktılar arasında aslında tüm durumumuzu özetleyen bir sonuç var. Halkımızın yüzde 72’si bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşünüyor ama sigorta sahiplik oranının henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını görüyoruz.”

EĞİTİM MASRAFLARI ZORLUYOR

Ayhan Sincek, araştırmaya katılanların yüzde 73,4’ünün “Çocuğumuzun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var” dediğini ancak kaygısı olanların yüzde 76,3’ünün bu konuda bir şey yapmayı tercih etmediğini söyledi. Eğitimi güvence altına almak için Katılım Emeklilik’in ve birçok sigorta şirketinin eğitim sigortaları bulunduğunu vurgulayan Sincek, şöyle devam etti: “Oluşturulan demografik kırılımlar sonucunda, halkımızın yüzde 29’unun; bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşündüğünü ancak bir sigorta ihtiyacı olduğunda ne yapacağını ve nereden bilgi alacağını bilmediğini öğrendik.”

SİGORTA BİLİNİRLİĞİ ARTIRILACAK

Ayhan Sincek, BES ve sigorta ürünleri ile ilgili daha bilgilendirici, daha ulaşılabilir materyaller üreteceklerini söyledi. Dijital kanalları sigorta okuryazarlığını artırıcı içeriklerle zenginleştireceklerini belirten Sincek, “İstanbul ile başlamayı hedeflediğimiz eğitimlerimizle Türk halkının ve ekonomimizin ihtiyaç duyduğu tasarruf algısına katkı sağlayacağımıza ve geleceğimizi güvenceye alacağımıza inancımız tam” dedi.

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Katılım Emeklilik faizsizde lider

Geçen yıl BES'te (OKS hariç) sözleşme artışında sektörün yüzde 0,13 daraldığına dikkati çeken Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik olarak yüzde 27 büyüdüklerini dile getirdi. Sincek, tüm emeklilik fonlarının ağırlıklı getiri performansında da Katılım Emeklilik katılımcısına ortalamanın 5,5 puan üzerinde getiri kazandırdıklarını vurguladı. 2019 yılı hedeflerine ilişkin Sincek, şunları söyledi: "100 bin gönüllü BES sözleşmesi ve takribi 150 bin yeni otomatik katılım sözleşmesi. Türkiye ekonomisine derinlik kattığına inandığımız katılım sigortacılığında da öncüyüz. Geçen yıl hayat sigortalarında 42,5 milyon TL prim üretimi ve yüzde 58,5 pazar payıyla; ferdi kaza sigortalarında 7,8 milyon TL prim üretimi ile toplamda 50 milyon TL'nin üzerinde üretimle faizsiz kategoride sektör liderliğimizi sürdürdük."

EKONOMİ Türk şirketlerine Endonezya fırsatı