Ekonomi Kur fırsatçılarına sıkı denetim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kur fırsatçılarına sıkı denetim

Döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsat bilen bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrısı sonrasında zabıta ekipleri ve bakanlık personelleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Haber Merkezi IHA
Zabıta ekipleri marketlerdeki reyon ve kasa fiyatlarını denetledi.
Zabıta ekipleri marketlerdeki reyon ve kasa fiyatlarını denetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" çağrısı çok sayıda il ve ilçede belediye ekipleri sahaya indi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, etiket, reyon ve kasa arasındaki fiyat farkı kontrol edilerek tüketiciyi aldatmaya yönelik her türlü faaliyetin önüne geçiliyor.

Haksız fiyata ceza yağdı

Ümraniye’de de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici konumunda bulunan vatandaşın ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla işletmelerde yapılan denetimler arttırıldı.

Yapılan denetimlerde; girdi maliyeti ve fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur eden fırsatçılara ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulandı.

Bakanlık personeli de sahaya indi

Eyüpsultan ilçesinde de Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri dükkanları gezerek, fahiş fiyat uygulayanlar hakkında idari işlem başlattı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık yetkilileri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde bir çok ilde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi. Eyüpsultan’da da Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri dükkanları gezerek, fahiş fiyat uygulayanlar hakkında idari işlem başlattı.

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Reyon ve kasa fiyatı karşılaştırılıyor

Son günlerde marketlerde satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de harekete geçti.

Ekipler il genelindeki marketlerde etiket denetimleri yapıyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise Tüketici Kanunu gereği, tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması amacıyla valiliğe gönderiliyor. Ayrıca ekipler hallerdeki yaptıkları denetimlerde, esnafların ruhsat belgelerini ve halde satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol ediyor.

Denetim ekipleri oluşturuldu

Kırşehir’de Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde Belediye Zabıta, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği katılımı ile denetim ekipleri oluşturuldu.

Oluşturulan denetim ekipleri Kırşehir’de ekmek üreten ve satan her yerde denetimlerini sıklaştırdı. Farklı kurumların farklı uygulamalar yapması sonrasında kargaşaya meydan vermemek adına, fiziki koşullardan hijyen kurallarına fiyattan gramaja kadar tüm hususlarının aynı anda denetimlerini sağlamaya çalışıyor.

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