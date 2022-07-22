Kur korumalıda mevduat %57 arttı

Vatandaşların kur korumalı mevduata (KKM) ilgisi artarak devam ediyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan 2022 Haziran ayı finansal piyasa özet verilerine göre, KKM uygulamasının etkisiyle, bu yılın başından itibaren artışa geçen yerli yatırımcıların TL mevduatları, haziran ayında da büyümesini sürdürdü. 2021 sonunda 1 trilyon 829 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatları, altı ayda yüzde 57,2 artarak haziran sonunda 2 trilyon 876 milyar liraya çıktı.

DÖVİZ MEVDUATI YAVAŞLADI

Aynı dönemde döviz mevduatlarındaki artış ise yüzde 20,4 ile sınırlı kaldı. Bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları, yüzde 34,1 artarak 684.5 milyar liraya, özel eurobond varlıkları ise yüzde 20,8 artarak 207 milyar liraya çıktı. Yabancı yatırımcıların TL mevduat varlıkları altı ayda yüzde 46,6 artarak 61 milyar liraya çıkarken, döviz tevdiat hesabı varlıkları ise aynı dönemde yüzde 35,7 artarak 325 milyar lirayı aştı. TSPB verilerine göre, yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,6 artarak, haziran sonu itibarıyla 373,9 milyar lira oldu.

756 MİLYAR LİRALIK HİSSE

Yerli yatırımcıların Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senedi varlıkları da büyümeye devam ediyor. 2021 yılı sonunda 524,7 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, altı ayda yüzde 44,2 artarak 2022 yılı Haziran ayı sonunda 756,5 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2021 Haziran-2022 Haziran dönemini kapsayan bir yılda ise yüzde 96,3 büyüdü. Borsa İstanbul pay senedi piyasasında, bakiyeli yatırımcı sayısı bu yılın ilk yarısında arttı. 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, altı ayda yaklaşık 154 bin artarak, haziran ayında 2 milyon 509 bine çıktı.

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Toplam finansal varlık 10.7 trilyona çıktı

TSPB tarafından açıklanan verilere göre, 2021 sonunda 7 trilyon 757 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 6 ayda yüzde 38,7 büyüyerek, haziran sonu itibarıyla 10 trilyon 760 milyar liraya yükseldi. Haziran 2021 ve Haziran 2022’yi kapsayan bir yıllık dönemde ise yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 85,7 büyüdü. Verilere göre, bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme yüzde 59,1 ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) yaşandı. Geçen yılsonunda 1 trilyon 495 milyar lira olan yerli yatırımcıların DİBS varlıkları, bu yıl haziran sonu itibarıyla 2 trilyon 379 milyar liraya çıktı.

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