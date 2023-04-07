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Ekonomi

Kur Korumalı'da yeni rekor

Kur Korumalı Mevduat uygulaması faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından yeniden yatırımcı çekmeye başladı. 31 Mart ile biten haftada KKM hesaplarına 28,2 milyar liralık giriş yaşandı. Kur Korumalı Mevduat büyüklüğü 1 trilyon 701 milyar liraya yükselerek rekor tazeledi.

04:00 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye ekonomi modelinin en önemli finansal enstrümanlarından Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında artış ivmesi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; 31 Mart haftasında Kur Korumalı Mevduat büyüklüğü 28,2 milyar lira arttı. Faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından yatırımcı çekmeye başlayan KKM ve katılma hesapları 1 trilyon 603 milyar liradan 1 trilyon 701,1 milyar liraya çıktı. Böylece Kur Korumalı Mevduat’ta yeni rekor kırıldı.

SON 3 HAFTANIN EN ILIMLI ARTIŞI

Geçtiğimiz günlerde, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Hazine destekli Kur Korumalı Mevduatlarda, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona erdi. Yapılan yeni düzenleme ile KKM hesaplarına uygulanacak faiz oranını bankaların belirlenmesine karar verildi. Bu gelişme sonrası kur korumalı mevduatlar 1 trilyon 701 milyar lirayla yeni rekor büyüklüğe ulaştı. 31 Mart haftasındaki 28,2 milyar liralık yükseliş son 3 haftanın en ılımlı artışı olarak gerçekleşti.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR GERİLEDİ

Aynı haftada krediler 8 trilyon 174 milyar liradan 8 trilyon 591 milyar liraya, mevduat 9 trilyon 654 milyar liradan 9 trilyon 959 milyar liraya yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 226 milyar liradan 1 trilyon 272,2 milyar liraya, bireysel kredi kartları 519,6 milyar liradan 577 milyar liraya çıktı. Takipteki alacaklar ise 159,2 milyar liradan 158,6 milyar liraya geriledi.



#Kur Korumalı Mevduat
#Faiz
#BDDK
#Sermaye
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