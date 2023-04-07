Kur Korumalı'da yeni rekor

Türkiye ekonomi modelinin en önemli finansal enstrümanlarından Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında artış ivmesi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; 31 Mart haftasında Kur Korumalı Mevduat büyüklüğü 28,2 milyar lira arttı. Faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından yatırımcı çekmeye başlayan KKM ve katılma hesapları 1 trilyon 603 milyar liradan 1 trilyon 701,1 milyar liraya çıktı. Böylece Kur Korumalı Mevduat’ta yeni rekor kırıldı.

SON 3 HAFTANIN EN ILIMLI ARTIŞI

Geçtiğimiz günlerde, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Hazine destekli Kur Korumalı Mevduatlarda, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona erdi. Yapılan yeni düzenleme ile KKM hesaplarına uygulanacak faiz oranını bankaların belirlenmesine karar verildi. Bu gelişme sonrası kur korumalı mevduatlar 1 trilyon 701 milyar lirayla yeni rekor büyüklüğe ulaştı. 31 Mart haftasındaki 28,2 milyar liralık yükseliş son 3 haftanın en ılımlı artışı olarak gerçekleşti.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR GERİLEDİ

Aynı haftada krediler 8 trilyon 174 milyar liradan 8 trilyon 591 milyar liraya, mevduat 9 trilyon 654 milyar liradan 9 trilyon 959 milyar liraya yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 226 milyar liradan 1 trilyon 272,2 milyar liraya, bireysel kredi kartları 519,6 milyar liradan 577 milyar liraya çıktı. Takipteki alacaklar ise 159,2 milyar liradan 158,6 milyar liraya geriledi.







