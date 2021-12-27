Ekonomi Kur korumaya Katılım da omuz verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kur korumaya Katılım da omuz verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğ uyarınca Kur Korumalı Katılma Hesapları uygulamasına katılım bankalarından da destek geldi. Ziraat Katılım’ın ardından Kuveyt Türk faizsiz finans prensipleri çerçevesinde geliştirdiği ürünlerini müşterilerine sunmaya başladı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Kur korumaya Katılım da omuz verdi
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Katılım Bankaları, birikim ve tasarruflarını faizsiz finans alanında Türk Lirası (TL) mevduatı olarak değerlendirmek isteyen müşterilerinin kur hareketliliğinden olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti. Katılım Bankaları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Lirası Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kur Korumalı Katılma Hesaplarına İlişkin Uygulama Esasları” uyarınca faizsiz finans prensipleri çerçevesinde geliştirdiği ürünlerini sunmaya başladı.

TCMB DÖVİZ KURU BAZ ALINIYOR

  • Stopaj oranının yüzde sıfır olduğu bu sistemde müşteriler, vade sonunda kar payı getirisine ek olarak vade başlangıç tarihindeki döviz kuru ile vade sonundaki döviz kuru farkına karşı mevduatlarını koruma avantajı elde ediyor. Bu hesaplarda vade başı ve vade sonu döviz kuru olarak TCMB’nin her gün saat 11.00’de açıkladığı döviz alış kurları esas alınacak.

Ufuk Uyan
Ufuk Uyan

ZİRAAT KATILIM DA DAHİL OLMUŞTU

Ziraat Bankası’nın geçtiğimiz günlerde Kur Korumalı TL Katılma Hesabı’nı açıklamasının ardından, birçok katılım bankasının hazırlıklarını sürdürdüğü ve sürece destek verecekleri ifade ediliyor. Son olarak Kuveyt Türk de ‘Kur Korumalı’ ve ‘Dönüşüm Destekli’ TL katılma hesaplarını müşterilerinin kullanımına sundu. Tasarruflarını TL olarak değerlendiren veya döviz cinsinden mevduatlarını TL’ye dönüştüren müşteriler, 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle birikim ve tasarruflarını faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı koruyabiliyor.

Dövizden uzaklaşma var

  • Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Kur korumalı TL mevduat enstrümanı ile kısa vadede tasarruf sahiplerinin dövizden uzaklaşarak mevduatlarını Türk Lirası’nda değerlendirmeye başladığını görüyoruz. Bu ürünlerle mevduatlarını kur hareketinden etkilenmeden faizsiz finansta değerlendirmek isteyen müşterilerimizin yanında olacağız” dedi.

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