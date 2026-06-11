Kuraklığa erken tespit önlemi

Türkiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan kuraklık takip sistemleri, bazı bölgelerde dikkatli olunması gerektiğine işaret etti. Mayıs ayı Bileşik Kuraklık Endeksi (CDI) sonuçlarına göre ülke genelinde alanların yüzde 4,66'sı uyarı, yüzde 2,61'i ise alarm kategorisinde yer aldı. Risklerin sezon başında tespit edilmesinin üreticilere önlem alma fırsatı sunduğu vurgulanıyor. Son veriler, özellikle Kars, Erzurum, Kastamonu, Sinop ve çevresindeki bazı ilçelerde kuraklık baskısının arttığını gösterdi. En yüksek alarm oranı yüzde 90,9 ile Kars'ın Akyaka ilçesinde kaydedilirken, Kastamonu'nun Hanönü ilçesi yüzde 80,01 ve Erzurum'un Karayazı ilçesi yüzde 69,03 oranıyla dikkat çekti. Yaz dönemindeki yağışlar ve doğru sulama uygulamalarının risklerin azaltılmasında belirleyici olacağı ifade ediliyor.





KONYA HAVZASINA DİKKAT

Haritalarda öne çıkan bir diğer bölge ise Konya-Aksaray havzası oldu. Türkiye'nin tahıl üretiminde önemli paya sahip bölgede geniş uyarı alanları görülürken, kontrollü su kullanımı ve modern sulama tekniklerinin önemine dikkat çekiliyor. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın ve Sinop çevresinde görülen kuraklık işaretleri ise iklim değişikliğinin etkilerinin farklı bölgelerde de hissedildiğini ortaya koyuyor. Bölgenin önümüzdeki dönemde alacağı yağışların mevcut riskleri hafifletebileceği değerlendiriliyor.





ERKEN UYARIYLA ÖNLENEBİLİR

Uydu destekli kuraklık izleme sistemleri sayesinde risklerin haftalar hatta aylar öncesinden belirlenebildiği belirtiliyor. Bu sayede sulama planlaması, ürün yönetimi ve tarımsal destek mekanizmalarının daha etkin kullanılmasının önü açılıyor. Özellikle su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasıyla kuraklığın üretim üzerindeki etkilerinin azaltılması hedefleniyor.



