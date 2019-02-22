Ekonomi Küresel akıllı telefon satışları 522 milyar dolara çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küresel akıllı telefon satışları 522 milyar dolara çıktı

2018 yılında küresel düzeyde akıllı telefon satışları 522 milyar dolara yükseldi. 1.2 trilyon dolarlık teknik tüketici malları piyasasına yüzde 44 ile akılı telefonlar, mobil cihazlar ve aksesuarlar öncülük etti.

Haber Merkezi DHA
Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 55’i telefonlarında oyun oynuyor.
Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 55’i telefonlarında oyun oynuyor.

Almanya merkezli piyasa ve tüketici araştırmaları şirketi GfK'nın yeni araştırmasının sonuçlarına göre, 2018 yılında küresel düzeyde akıllı telefon satışları 522 milyar dolara yükseldi.

Araştırma, 1.2 trilyon dolarlık teknik tüketici malları (TCG) piyasasına yüzde 44 ile akılı telefonlar, mobil cihazlar ve aksesuarların öncülük ettiğini ortaya koydu.

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobile World Congress 2019 ile denk gelecek şekilde açıklanan GfK verilerine göre, küresel akıllı telefon talebi 2018’de yüzde 3.0 düşerek 1.44 milyar adete gerilerken, satışlar güçlü pozisyonlarını korudu ve 522 milyar dolara yükseldi.

Küresel akıllı telefon satışları, genel eğilimin satışları güçlendirmesiyle 2018’de de güçlü seyrini sürdürürken, 2018’in son çeyreği için yayınlanan veriler de benzer bir eğilime işaret etti. Yıllık bazda 2018 yılında satılan ve geçen yılki düzeyinden yüzde 7.0 düşüşle 375 milyona inen akıllı cep telefonlarının satış değeri 144 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin teknoloji firması Reeder Samsun'da üretime başladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobil projesine ilişkin, Artık insansız hava araçlarını yaptığımız bu süreçte insansız otomobilleri Türkiye yapabilecek güce erişti. Bunun altyapısı var. İnşallah yeni üretmeye çalıştığımız otomobilimizde biz gerçekte yürüyen bir bilgisayarı yapmaya gayret ediyoruz dedi.
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Büyükdede, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu'nda düzenlenen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı ve Bilecik OSB'leri Toplantısında, gençliğin çok aktif olduğunu söyledi.
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Gençlere uygun altyapıyı kurmak zorunda olduklarını belirten Büyükdede, şöyle konuştu: Artık yeni yapılan dönemde otomobil fabrikalarımız olsun, beyaz eşya tesislerimiz olsun, elektrik elektronik tesislerimiz olsun hepsi mekanik üretim kadar onun yanında endüstri 4.0'a uygun yazılımların yapıldığı uygun platformları üretmek en büyük hedef haline geldi. Çok şükür bugün çok hızlı yol alıyoruz.
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Daha düne kadar 3D cihazların yazılımının yapılması çok zor bir iş gibi görünürken neredeyse şimdi her öğrencimiz yapabilir hale geldi ve orada parça üretir hale geldik. Yazılımı da Türkiye ve gençlik bu işi sevdi. Bizim dönemimizin gençliği gibi değil, yeni gençlik aktif. Bu yeni gençliğin yapısına uygun altyapıyı kurma görevimiz var. Yeni gençlik çok dinamik.
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Büyükdede, Bilecik ziyaretinde daha önce bir programında, gazetecilerin kendisine yerli otomobil projesiyle ilgili sorular yönelttiğini hatırlattı.
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Otomobillerin bugünün teknolojisinde büyük değişime uğradığını vurgulayan Büyükdede, Artık otomobil yok. Otomobilin dışında bir tane teneke kutu var ama teneke kutu değil, esas konu içinde yürüyen bilgisayar. Yeni dönem, mekanik bir şeyi üretmek değil, o mekaniğin içindeki teçhizatı, donanımı, bilişim teknolojilerini kullanarak dijitalleşmiş ortamda ekipman ve donanım üretmek anlamına geliyor. ifadelerini kullandı.
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Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, her şeyin uzaktan kumandalı hale geleceğini belirtti. Türkiye'nin, insansız hava araçlarını üretebildiği bu süreçte insansız otomobilleri de yapabilecek güce eriştiğine, bunun altyapısının oluştuğuna dikkati çeken Büyükdede, şunları kaydetti:
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İnşallah yeni üretmeye çalıştığımız otomobilimizde biz gerçekte yürüyen bir bilgisayarı yapmaya gayret ediyoruz. Yani donanımlı, teçhizatlı, üstündeki yapısı, algılama teknikleri, sensörleri, motor teknolojisi, elektrikli araçlara hızla geçiş oldu. Deminden beri gazeteci arkadaşlar 'Nereye doğru gidiyor?' diye soruyorlar. Çok iyi bir yol aldığımızı söylemek istiyorum. Orada çok ciddi bir yazılım aşamasındayız. Aracın mekaniğini yapmak enteresan olmaktan çıktı artık Türkiye için en kolay işlerden bir tanesi. Oradaki donanım, ekipman birinci sıraya geçti.
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Büyükdede, programı kapsamında Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi'nin yanı sıra Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti İl Başkanı Fikret Kocabıyık ve bazı fabrikaları da ziyaret etti.
Türkiye'nin teknoloji firması Reeder Samsun'da üretime başladı
Türkiye'nin cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'in Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu olan "P 13 Life", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun onayının ardından piyasaya sürülecek. "P 13 Life"ın iç pazarın yanı sıra Romanya, Afrika ve Dubai'de de satışa sunulması planlanıyor.
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Eğilim büyümeyi desteklemeye devam ederken, ilgi çekici gelişmelerdeki kıtlık sürdü

GfK verilerine göre, 2018 yılında satılan akıllı telefonların yüzde 12’si (2017 düzeyinin yüzde 9.0 üzerinde) 800 doların üzerinde ücretlendirilirken, 150-400 dolar değer biçilen orta segment akıllı telefonlar da, 2018 yılında satılan cep telefonlarının, 2017 yılındaki yüzde 44 düzeyinin yüzde 2.0 üzerinde, yüzde 46’sını oluşturarak rekabetçi bir alan oluşturmayı sürdürdü.
Söz konusu verilerle, 2017’nin son çeyreği karşılaştırıldığında Ekim ve Aralık ayında ilgi çekici gelişmelerdeki kıtlık devam ederek yenileme döngüsünü uzattı ve ortalama satış fiyatını (ASP) baskı altında tuttu. Böylece ASP yüzde 2.0 düşüşle 384 dolara geriledi.

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Teknolojik yakınsamalar daha zengin deneyimlere yol açtı

GfK’nin Tüketici Yaşamı Çalışması (Consumer Life Study) sahip olunan mallar kapsamında tüketici davranışlarının değiştiğini ortaya koyarken, tüketicilerin “daha az ama daha yüksek kalite ürünler için” daha yüksek ödemeler yapmalarının yanında “sahip olunan maldan çok deneyime” önem verdiklerini gösteriyor. Söz konusu gelişmeler kapsamında hafıza boyutu, daha geniş ekran veya birden fazla yüksek megapiksele sahip kamera gibi yenilikler tüketicilerin hayal gücünü tetiklemiyor ve talebin oluşmasında bir etkiye sahip olmuyor.

GfK Telekomünikasyon uzmanı Igor Richter, söz konusu verilerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Araştırmamız, akıllı cep telefonlarındaki yeni özelliklerin dizüstü bilgisayarlarla karşılaştırılacak güçte olmasına rağmen, söz konusu yüksek kalite özelliklerin bir deneyime dönüştürülmesi gerektiğine işaret ediyor.

Üst düzey oyun sektörü bilgisayar sektöründe hüküm sürmeye ve öncü büyüme uygulaması olmaya devam ediyor. Yine de, akıllı telefonlarda oyun sektörü için henüz kullanılmayan bir potansiyel bulunuyor. Akıllı telefonların dizüstü bilgisayarlara oranla daha küçük ekran boyutuna sahip olmalarına rağmen, net görüntüler ve artırılan pil ömrü, akıllı telefonlar üzerinde oyun oynamayı ideal bir hale getiriyor. Bu durum da, son 30 günde akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 55’inin telefonlarında oyun oynadığına ilişkin veriyi destekliyor.

Ana giyilebilir aksesuarlar 2018’de de istikrarını korurken, söz konusu aksesuarlarda talep yıllık yüzde 16, satış değeri de yüzde 35 arttı. Talep, ana giyilebilir aksesuarlar kategorisinin çoğunluğu oluşturan akıllı saatlere getirilen SIM kart özelliği sebebiyle oluşurken, SIM destekli akıllı saatler satışı 2018’de, giyilebilir aksesuar satışlarının bir önceki yıl görülen düzeyinin yüzde 8.0 üzerinde, yüzde 17’sini oluşturdu."

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Orta ve Doğru Avrupa ve gelişmekte olan Asya’daki talep Çin’deki talep düşüşünü kısmen etkiliyor

Çin piyasası küresel akıllı telefon üretiminin çoğunluğunu oluştururken, küresel olarak gün geçtikçe yaygınlaşan yerel markaların da evi olmaya devam ediyor. Çin merkezli markaların 2018’de ürettiği akıllı telefonların yüzde 40’ı Çin dışına satılırken, söz konusu satışlar 2016’daki değerinden yüzde 31 yükseldi. Çin’de 2018’in son çeyreğinde görülen ve yıllık yüzde 19 düzeyinde olan talep düşüşü, yüzde 27’lik satış değeri ile küresel rakamlarda önemli bir etkiye sahip oldu.

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