Ekonomi Küresel büyüme virüse takıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Küresel büyüme virüse takıldı

Koronavirüs, küresel ekonomiyi tehdit ederken, uluslararası kuruluşların da 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin öngörüleri revize edilmeye başladı. Son olarak OECD, 2020 büyüme tahminini yüzde 2,9’den 2,4’e düşürdü. Kurum, Türkiye için ise büyüme beklentisini yüzde 3’ten yüzde 2,7’ye çekerken, 2021 tahminini yüzde 3,0’dan 3,3’e çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyayı tehdit eder hale gelen koronavirüs, dünya ekonomisindeki büyüme tahminlerini de etkiledi. Uluslararası kuruluşlar, peşi sıra 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerini gözden geçiriyor. Paris merkezli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de bu çeyrekte olası küresel daralma konusunda uyarıda bulundu. Kuruluş 2020 yılı için büyüme tahmini yüzde 2.9'dan 2009'dan beri en düşük seviye olan yüzde 2.4'e indirdi. Türkiye için ise büyüme beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye çekildi.

DÜNYA EKONOMİSİ RİSK ALTINDA

Çin’de virüs salgınının bu yılın ilk çeyreğinde zirve noktasının görmesi, diğer ülkelerde de ılımlı seviyede seyretmesi ve kontrol altına alınması durumunda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl bir önceki tahmine göre (Kasım 2019) 0,5 puan daha düşük seyretmesinin beklendiği belirtilen raporda, bu senaryo çerçevesinde küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 2,4’e çekilirken, 2021 büyüme tahmini ise 0,3 puan artırılarak yüzde 3,3’e yükseltildi.

TÜRKİYE İÇİN REVİZE

OECD raporunda, büyüme tahminleri Almanya’ya ilişkin olarak 2020 için 0,1 puan azaltılarak yüzde 0,3’e düşürülürken 2021 için yüzde 0,9’da sabit tutuldu, Fransa’ya ilişkin olarak ise 2020 için 0,3 düşürülerek yüzde 0,9’a çekilirken 2021 için 0,2 puan artırılarak yüzde 1,4’e çıkarıldı.Türkiye için büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 3,0’ten yüzde 2,7’ye çekilirken, gelecek yıl için yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e yükseltildi. Raporda, koronavirüs salgının güven ortamı, finansal piyasalar, seyahat sektörü ve imalat tedarik zincirinde yarattığı olumsuz etkiler ve aksamalar nedeniyle G-20 ülkelerinin büyüme tahmininde de aşağı yönlü revizyona gidildiği belirtildi.

MERKEZ BANKALARINA ÖNEMLİ GÖREV

Koronavirüs salgının hâlihazırda oldukça büyük çaplı insani sorunlara ve büyük bir ekonomik sıkıntıya yol açtığına dikkat çeken OECD, "Büyüme beklentileri büyük ölçüde belirsiz kalmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Birçok ülkede, merkez bankaları, gösterge faizi zaten rekor seviyelere düşürmeleri ve büyük miktarda varlık alımları yapmalarından dolayı cephanelerinin önemli kısmını harcamış durumdalar. OECD Başekonomisti Laurence Boone, "Zorluğun doğası, aynı zamanda para politikasının uygun bir araç olmayabileceği anlamına da geliyor" dedi.

KORONA İTALYA’YI SIFIRLADI

  • OECD raporunda global ekonomi için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,0’dan 3,3’e çıkardı. G20 için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 3,2’den 2,7’ye, Euro Bölgesi için beklentisini yüzde 1,1’den 0,8’e indiren OECD, 2011 beklentilerini ise yüzde 3,3’ten 3,5’e ve 2,3’ten 2,6’ya yükseltti. Raporda, büyüme tahmini İtalya’ya ilişkin olarak da 2020 için 0,4 puan azaltılarak yüzde 0’a çekilirken 2021 için yüzde 0,5’te sabit tutuldu.

Korona savarmış!
EKONOMİ
Korona savarmış!
Daha yeni başlıyoruz

Daha yeni başlıyoruz

Çıkmazlarsa omuzların üstündeki o başlar da kalmayacak.
Kaçıyorlar

Kaçıyorlar

​Bahar Kalkanı'ndan sonra İdlib ve Suriye'de dengeler değişiyor.
Mültecilere ateş açtılar

Mültecilere ateş açtılar

​Avrupa, 100 bin göçmen sınıra dayanınca silaha sarıldı.
Silah mühendisleri sahaya indi

Silah mühendisleri sahaya indi
Artık bu parayı istemiyoruz

Artık bu parayı istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekti.
Rus katliamı

Rus katliamı

Savaş uçakları İdlib'de kasabayı bombaladı.
İdlib'den acı haber

İdlib'den acı haber

Takviye birliklerimize alçak saldırı, şehidimiz var.
Bir günde 18 ölüm!

Bir günde 18 ölüm!

​Koronavirüsü Avrupa'ya en ölümcül gününü yaşattı.
Poz verme skandalı!

Poz verme skandalı!

​İYİ Partili vekil şehit cenazesinde en öne geçip fotoğraf çektirdi
Merkel panikledi!

Merkel panikledi!

Mülteciler kapılara dayanınca gerçeği nihayet gördüler
Bugün İdlib'den çekilirsek...

Bugün İdlib'den çekilirsek...

'Hükümet ne yapıyor' diyeceklerdi...
Çanakkale'de, Dumlupınar'da...

Çanakkale'de, Dumlupınar'da...

'Hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceğiz.'
24 terörist daha!

24 terörist daha!

Komandolar 2 ayrı sızmayı daha önledi.
940 şüpheli incelendi!

940 şüpheli incelendi!

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması.
'Ankara gücünü gösterdi'

'Ankara gücünü gösterdi'

​SİHA'ların operasyonu dünya basınında.
Gerçek mermi!

Gerçek mermi!

​Yunanistan, tatbikat görüntüsü ile katliam mı yapacak?
Kapıyı kilitleyip dövdüler

Kapıyı kilitleyip dövdüler

​7 yaşındaki Afgan göçmen Leyla, yaşadıklarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.