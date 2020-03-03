Küresel büyüme virüse takıldı

Tüm dünyayı tehdit eder hale gelen koronavirüs, dünya ekonomisindeki büyüme tahminlerini de etkiledi. Uluslararası kuruluşlar, peşi sıra 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerini gözden geçiriyor. Paris merkezli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de bu çeyrekte olası küresel daralma konusunda uyarıda bulundu. Kuruluş 2020 yılı için büyüme tahmini yüzde 2.9'dan 2009'dan beri en düşük seviye olan yüzde 2.4'e indirdi. Türkiye için ise büyüme beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye çekildi.

DÜNYA EKONOMİSİ RİSK ALTINDA

Çin’de virüs salgınının bu yılın ilk çeyreğinde zirve noktasının görmesi, diğer ülkelerde de ılımlı seviyede seyretmesi ve kontrol altına alınması durumunda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl bir önceki tahmine göre (Kasım 2019) 0,5 puan daha düşük seyretmesinin beklendiği belirtilen raporda, bu senaryo çerçevesinde küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 2,4’e çekilirken, 2021 büyüme tahmini ise 0,3 puan artırılarak yüzde 3,3’e yükseltildi.

TÜRKİYE İÇİN REVİZE

OECD raporunda, büyüme tahminleri Almanya’ya ilişkin olarak 2020 için 0,1 puan azaltılarak yüzde 0,3’e düşürülürken 2021 için yüzde 0,9’da sabit tutuldu, Fransa’ya ilişkin olarak ise 2020 için 0,3 düşürülerek yüzde 0,9’a çekilirken 2021 için 0,2 puan artırılarak yüzde 1,4’e çıkarıldı.Türkiye için büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 3,0’ten yüzde 2,7’ye çekilirken, gelecek yıl için yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e yükseltildi. Raporda, koronavirüs salgının güven ortamı, finansal piyasalar, seyahat sektörü ve imalat tedarik zincirinde yarattığı olumsuz etkiler ve aksamalar nedeniyle G-20 ülkelerinin büyüme tahmininde de aşağı yönlü revizyona gidildiği belirtildi.

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MERKEZ BANKALARINA ÖNEMLİ GÖREV

Koronavirüs salgının hâlihazırda oldukça büyük çaplı insani sorunlara ve büyük bir ekonomik sıkıntıya yol açtığına dikkat çeken OECD, "Büyüme beklentileri büyük ölçüde belirsiz kalmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Birçok ülkede, merkez bankaları, gösterge faizi zaten rekor seviyelere düşürmeleri ve büyük miktarda varlık alımları yapmalarından dolayı cephanelerinin önemli kısmını harcamış durumdalar. OECD Başekonomisti Laurence Boone, "Zorluğun doğası, aynı zamanda para politikasının uygun bir araç olmayabileceği anlamına da geliyor" dedi.

KORONA İTALYA’YI SIFIRLADI

OECD raporunda global ekonomi için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,0’dan 3,3’e çıkardı. G20 için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 3,2’den 2,7’ye, Euro Bölgesi için beklentisini yüzde 1,1’den 0,8’e indiren OECD, 2011 beklentilerini ise yüzde 3,3’ten 3,5’e ve 2,3’ten 2,6’ya yükseltti. Raporda, büyüme tahmini İtalya’ya ilişkin olarak da 2020 için 0,4 puan azaltılarak yüzde 0’a çekilirken 2021 için yüzde 0,5’te sabit tutuldu.