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Küresel gıda krizinin çözümünde adres Türkiye: Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılımıyla önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılması planlanan toplantıda, bölgedeki deniz mayınlarının temizliği başta olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği gibi konular detaylı şekilde değerlendirilecek. İstanbul'da kurulması planlanan komuta merkezi sayesinde, Rusya ve Ukrayna'nın elindeki yaklaşık 20 milyon tonluk tahılın küresel pazarlara ulaştırılması sağlanacak.

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Haber Merkezi AA
Küresel gıda krizinin çözümünde adres Türkiye: Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı
Küresel gıda krizinin çözümünde "İstanbul planı" hazır.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında yol haritası hazırlandı.

  • Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, savaştan kaynaklanan küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devreye girdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Ukrayna'daki tahıl stoklarının güvenli şekilde küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla mekanizma oluşturmak için bir süredir diplomasi trafiği yürütüyor.

Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda "tahıl koridoru"nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı.

Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.

Komuta merkezinin de İstanbul'da kurulması planlanıyor

Başta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek.

Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.

  • Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile BM'nin koordinasyonunda İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile "tahıl koridoru"nu görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de "tahıl koridoru" oldu.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Rusya'nın, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı da dahil olmak üzere Türkiye ile koordineli olarak engelsiz kargo sevkiyatını kolaylaştırmaya istekli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.

Erdoğan, taraflardan ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

Diplomatik kaynaklara göre, Putin ve Zelenskiy de "tahıl koridoru" konusundaki iş birliğine olumlu bakıyor.

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Küresel gıda krizinin çözümünde adres Türkiye: Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı
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Küresel gıda krizinin çözümünde adres Türkiye: Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılımıyla önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılması planlanan toplantıda, bölgedeki deniz mayınlarının temizliği başta olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği gibi konular detaylı şekilde değerlendirilecek. İstanbul'da kurulması planlanan komuta merkezi sayesinde, Rusya ve Ukrayna'nın elindeki yaklaşık 20 milyon tonluk tahılın küresel pazarlara ulaştırılması sağlanacak.

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