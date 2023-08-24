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Ekonomi

Küresel ödemelerde dolar kullanımı rekor kırdı

Küresel çapta finansal mesajlaşma servisi Swift'in verilerine göre doların uluslararası ödemelerdeki rolü Temmuz ayında yüzde 46'ya yükselerek rekor kırdı.

12:01 . 24/08/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Küresel finansal mesajlaşma servisi Swift verilerine göre, ABD dolarının uluslararası ödemelerdeki rolü arttı.


Verilere göre, ABD doları ile yapılan işlemlerin uluslararası ödemeler içindeki payı Temmuz ayında yüzde 46'ya yükselerek rekor kırdı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; İşlem sayısına göre en çok işlem yapılan para birimi yine ABD dolar olurken, onu euro, pound, yen ve yuan takip etti.


Temmuz ayında uluslararası ödemelerde ABD doları ve euro kullanımı arasındaki fark 22 puana çıktı.


Temmuz'da Çin yuanının ödemelerde kullanım oranı yüzde 3'ün üzerine yükseldi. Bu oran 2010'da sadece yüzde 0,03 seviyesindeydi.




#Dolar
#Swift
#ABD doları
#Çin Yuanı
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