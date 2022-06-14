Küresel petrol üretimi mayısta azaldı

OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya göre 176 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 51 bin varil oldu.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,9 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam bir önceki ay yüzde 29 seviyesindeydi.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’te arttı. Libya, Nijerya ve Gabon ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 60 bin varil, BAE’de 31 bin varil ve Kuveyt’te 27 bin varil artış gösterdi. Üretim Libya'da 186 bin varil, Nijerya'da 45 bin varil, Gabon'da ise 32 bin varil geriledi.

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Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 23 bin varil artarak yaklaşık 70 milyon 200 bin varil oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 1 milyon 700 varil üzerinde gerçekleşti.

Yılın geri kalanında OPEC dışı üretim artışlarının ABD, Brezilya, Kanada, Kazakistan, Guyana ve Çin tarafından geleceği tahmin edildi. Rusya’nın ham petrol üretiminde ise bu yıl günlük 250 bin varil azalma olacağı öngörüldü.

Bu kapsamda, küresel petrol arzı mayısta bir önceki aya göre günlük 150 bin varil azalışla yaklaşık 98 milyon 750 bin varil olarak gerçekleşti.

Küresel petrol talebi öngörüsü değişmedi

OPEC, 2022 yılının çok sayıda belirsizliğe maruz kaldığına işaret ederek küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü sabit tuttu ancak yılın ikinci çeyreğinde Çin’de devam eden salgın kısıtlamaları nedeniyle talebin bir miktar azalacağını öngörüyor. Yılın ikinci yarısında ise yaz döneminin başlamasıyla beraber seyahatlerin de artışa geçmesiyle talepte toparlanma olacağı tahmin ediliyor.

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Buna göre, OPEC küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 360 bin varil artarak 100 milyon 290 bin varile ulaşması bekleniyor.

OECD bölgesinde ise günlük petrol talebinin geçen yıla oranla 3 milyon 400 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 900 bin varil artacağı öngörüldü.

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