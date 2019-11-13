Ekonomi Küresel tasarımın merkezi olacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küresel tasarımın merkezi olacağız

İstanbul’da 14-17 Kasım tarihleri arasına 4’üncüsü düzenlenecek olan Design Week Turkey etkinliği tasarım ve markalaşma konusunda dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak. Etkinlik öncesi konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “İstanbul’u endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Gülle
İsmail Gülle

Türk şirketlerinin markalaşması yolundaki projeleri bir araya getiren Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası) bu yıl 14-17 Kasım tarihleri arasında kapılarını açacak. Etkinlik öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu kapsamda moda ve tasarıma yönelik tüm etkinliklerimizi bir araya getireceğimiz uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz” dedi. İstanbul’un tasarım alanındaki rolüne değinen Gülle, “Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul’u uluslararası düzeyde, Avrasya’nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız ve İstanbul’u endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz “diye konuştu. Organizasyonun ‘Tasarım Ötesi’ temasıyla gerçekleştirileceğini aktaran Gülle, “Geçen yıl, 3 gün boyunca 52 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığımız Design Week Turkey’in bu yıl 60 bin ziyaretçiye ulaşacağını öngörüyoruz”şeklinde konuştu.

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