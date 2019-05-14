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Ekonomi Kuru üzümde Çin bereketi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuru üzümde Çin bereketi

Türkiye, kuru üzüm ihracatında uzak doğuyu hedef pazar olarak belirlemesinin meyvelerini toplamaya başladı. Kuru üzüm ihracatı, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'e yüzde 120, Japonya'ya ise yüzde 87 arttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin kuru üzüm ihracatında en fazla artış Çin, Japonya, Güney Kore gibi uzak doğu ülkelerinde yaşandı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Türkiye, kuru üzüm ihracatının yoğun olarak gerçekleştiği Eylül 2017 - Mayıs 2018 döneminde 201 bin 408 ton ürün karşılığında 318 milyon 358 bin dolar döviz elde etti. Son yıllarda ürünlerini katma değerli hale getirmeye başlayan ihracatçılar, bu sezonun aynı döneminde ise 193 bin 46 ton kuru üzüm satarak Türkiye'ye 383 milyon 153 bin dolar kazandırdı. Miktar bazında yüzde 4 düşen kuru üzüm ihracatı, değer olarak geçen sezona oranla yüzde 20 arttı.

İNGİLTERE BİRİNCİ SIRADA

Kuru üzüm ihracatında ilk sırada 101 milyon 988 bin dolarla İngiltere yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon 956 bin dolarla Almanya ve 39 milyon 213 bin dolarla Hollanda izledi. İhracatta en sevindirici gelişme ise Uzak Doğu'da yaşandı. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'e kuru üzüm ihracatı değer bazında bu dönem yüzde 120 artarak 3 milyon 991 bin dolara çıktı. Japonya'ya ise yüzde 87'lik artışla 10 milyon 969 bin dolarlık kuru üzüm ihracatı gerçekleşti. Türkiye, Tayland'a yüzde 231 artışla 1 milyon 261 bin dolar, Güney Kore'ye ise yüzde 46 artışla 1 milyon 103 bin dolarlık kuru üzüm ihraç etti.

UZAK DOĞU İHRACATI ARTIYOR

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Birol Celep

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Uzak Doğu, Türk kuru meyve ihracatı için ciddi anlamda bir potansiyel oluşturuyor. Bu manada Uzak Doğu'ya olan ihracatımız da her geçen gün artıyor. 2019'u Çin'e ihracat yılı olarak ilan ettik. Çin'e ciddi anlamda bakıyoruz ve o pazarda payımızı artırmak istiyoruz çünkü Çin artık bir tüketim pazarı oldu. Bizim için bir şans. Motivasyonumuzu bozmadan doğru adımlarla hedefe ilerlememiz lazım" şeklinde konuştu.

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