Kurulan şirket sayısı arttı

Kurulan şirket sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 13,21 arttı.

Türkiye'de nisan ayında 8 bin 563 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 13,21, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,53 arttı, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 3,6 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,04, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,64, kapanan kooperatif sayısında 6,25 azalış görüldü.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,1, kooperatif sayısı yüzde 13,83 arttı, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,64 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 21,04, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,1 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,31 azaldı.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 8 bin 563 şirket ve kooperatifin, yüzde 85,41'i limited şirketler, yüzde 13,3'ü anonim şirketler, yüzde 1,25'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 33,98'i İstanbul, yüzde 9,91'i Ankara, yüzde 5,38'i de İzmir'de kuruldu. Bu ayda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 532'si ticaret, bin 282'si inşaat ve 983'ü imalat sektöründe yer aldı.

Nisanda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 479'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 845'i inşaat, 445'i imalat sektöründe faaliyet gösterdi.

Kapanan şirket ve kooperatiflerin 216'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 109'u inşaat, 70'i de imalat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 469'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 204'ü inşaat, 102'sinin imalat sektöründe olduğu görüldü. Bu ay kurulan kooperatif sayısı 107 olarak belirlendi.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay 938 yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete geçti. Bu şirketlerin 131'i Suriye ve 100'ü Suudi Arabistan ortaklı kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 84'ü anonim, 854'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösterdi. Bu şirketlerin 513'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 264'ü ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 228'i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Bu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,03'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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