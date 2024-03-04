Kurum İstanbul için şans

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması’ programına katıldı. İstanbul'daki en önemli sorunlardan ulaşım, konut açığı ve afet riski olduğuna dikkat çeken Şimşek, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un bu sorunları çözecek yetkinlikte ifade etti.

1 MİLYON 319 BİN KONUT YAPILDI

Hükümet olarak İstanbul'un altyapısına yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, hayata geçirdiği projelerle ulaşım sorununun çözümüne katkı sunduğunu, gelecekte de bu sorunu çözeceğini ifade etti. Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde 1 milyon 319 bin sosyal konut yapıldığını belirterek, Murat Kurum'un İstanbul için bir şans olduğunu, kentsel dönüşümü deneyimi ile en iyi şekilde yapacağını kaydetti.

KONUT KREDİSİ ALABİLECEKSİNİZ

Ekonomik sorunların farkında olduklarını, bunu çözmek için geçen eylül ayında kapsamlı bir program açıkladıklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti: "Biz, esnafımızın da emeklimizin de işçimizin de asgari ücretlimizin de sorunlarını biliyoruz. Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz. AK Parti hükümetleri öncesi, konut kredisi yok denecek kadar azdı. Biz tek haneye indirince, krediye erişim arttı."

ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Bakan Mehmet Şimşek, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) işaret ederek, "Program eylülde açıklandı. Program çalışıyor. Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024'te, 2025'te ve 2026'da tutturacağız. Şimdi hedefimiz ne? Hedefimiz toplumumuzun, milletimizin refahı. Bunun için de dünyayla birlikte zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız. Bize güvenin" şeklinde konuştu.

En çok kaynağı muhalefet belediyelerine verdik

Geçen yıl en çok paranın, en çok kaynağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğini bildiren Şimşek, şöyle devam etti: "Ankara'ya gitmiş, İzmir'e gitmiş. Üçü de ana muhalefetin elinde olan belediyeler. Bakın ilk 10'da Antalya var, Mersin var, Adana var. Bu 6 ilin tamamı gördüğünüz gibi muhalefetin elinde. Biz ayrımcılık yapmadık. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Biz bütçeden belediyelere parayı, kurala dayalı olarak, formüle dayalı olarak, adil bir şekilde gönderdik. Eğer hizmet yoksa demek ki sorun başkadır. Dolayısıyla çok net bir şekilde biz yerel yönetimlere güçlü kaynak aktarıyoruz."







