Ekonomi Kuveyt Türkten sürdürülebilirlik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuveyt Türk'ten sürdürülebilirlik

Kuveyt Türk, başarısının devamlılığı için geniş bir alanda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik uygulamalarını raporlaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

"Değerlerimizle dünyaya açılıyoruz" konseptiyle hazırlanan raporda, bankanın yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği öncü çalışmalara yer verildi. Teknoloji ihracından sosyal sorumluluk projelerine kadar gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda yurt içi ile sınırlı kalmayıp farklı coğrafyalara uzanan Kuveyt Türk, sürdürülebilirlik raporunu pasaport formatında hazırlayarak bu alandaki vizyonunu ortaya koydu.

  • Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, sürdürülebilirlik raporunun şirketlerin gelişimini, itibarını ve güvenilirliğini pozitif yönde etkilediğini belirtti.

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