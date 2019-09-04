Kuveyt Türk'ten sürdürülebilirlik

"Değerlerimizle dünyaya açılıyoruz" konseptiyle hazırlanan raporda, bankanın yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği öncü çalışmalara yer verildi. Teknoloji ihracından sosyal sorumluluk projelerine kadar gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda yurt içi ile sınırlı kalmayıp farklı coğrafyalara uzanan Kuveyt Türk, sürdürülebilirlik raporunu pasaport formatında hazırlayarak bu alandaki vizyonunu ortaya koydu.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, sürdürülebilirlik raporunun şirketlerin gelişimini, itibarını ve güvenilirliğini pozitif yönde etkilediğini belirtti.