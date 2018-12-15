Ekonomi Kuveyt Türktenengelsiz şube
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuveyt Türk’ten engelsiz şube

Kuveyt Türk katılım bankası, 3 milyon işitme engelli vatandaşa bankacılık hizmeti vermek için işaret dili bilen XTM’lerini tanıttı. XTM’lerin 57 bin müşterisi bulunduğunu söyleyen Mehmet Oral, “740 milyon TL yatırım yaptık” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Mehmet Oral (solda)
Mehmet Oral (solda)

Kuveyt Türk'ün 2013 yılında ilk kurulumuna başladığı ve "Şube simülasyonu yapan gelişmiş ATM" olarak nitelendirdiği XTM şubelerinde gelinen nokta, Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral ve Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar'ın katılımıyla dün İstanbul'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

57 BİN MÜŞTERİSİ VAR

Mehmet Oral, Türkçe, İngilizce, Arapça olmak üzere üç dilde hizmet veren XTM şubelerinde "işaret dili ile bankacılık" hizmetini başlattıklarını bildirerek, XTM projesinin, yazılımını tamamen kendilerinin geliştirdiği bir ürün olduğunu söyledi. XTM Şubelerine giden müşterinin, istediği dilde görüşme başlatarak, müşteri temsilcisine bağlanıp, işlemlerini halledebildiğini belirten Oral, bu sayede müşterilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını söyledi. Oral, "2013'den bu yana XTM Şubelerinde 57 bini aşan müşteri sayısına ulaştık, topladığımız kaynak 740 milyon lirayı geçti" dedi.

TEKNOLOJİYLE İSTİHDAM ARTTI

Projeye öncelikle İstanbul'da başladıklarını, sonra diğer şehirlere ve ilçelere yaydıklarını aktaran Oral, şu değerlendirmelerde bulundu: "Teknoloji sayesinde istihdamımızda artış yaşandı. 2018 yılında 17 tane XTM Şubesi açtık, 17 şubede 70-80 çalışan istihdam ettik. Bir de müşteri temsilcisi tarafında istihdam sağladık. Teknoloji, istihdamı destekleyen bir unsur haline geldi. Bu şekilde Türkiye'nin her yerine gidebileceğiz. 2019 yılında 20'ye yakın şube bütçeliyoruz, en az 15 tanesi XTM Şubesi olacak."

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