Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 852 milyar lira

Kuveyt Türk, geçen yıl 34,7 milyar lira net kâr elde etti. Öz varlıklarını 82,2 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 852,1 milyar liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından sektörde 10'uncu sıradaki yerini korudu.
Kuveyt Türk, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yıl, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla karını yüzde 30,2 artırarak 34,7 milyar liraya yükselten bankanın toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 2023'e göre yüzde 21,9 artışla 707,5 milyar lira oldu. Kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 29,7 artış göstererek 434,7 milyar liraya yükseldi. Kuveyt Türk'ün dış ticaret finansmanı yüzde 14,1 artışla 2,74 milyar doları aştı.
CARİ FONLAR PAYI YÜZDE 54
Banka, 2024'ün net kârını ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artırarak 34,7 milyar liraya çıkardı. Öz varlıklarını 82,2 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 852,1 milyar liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10'uncu sıradaki yerini korudu. Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranını yüzde 1,61 düzeyinde gerçekleştiren banka, cari hesabın toplanan fonlar içerisindeki payı, yüzde 48 seviyelerinden yüzde 54,4 seviyesine geldi. Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranını ise yüzde 24,46 seviyesine ulaştırdı.
2024 yılında dengeleme ön plandaydı
- Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2024'ün küresel ekonomik dalgalanmalar ve Türkiye'de uygulanan parasal sıkılaşma politikalarının etkisiyle dengelenme sürecinin ön planda olduğu bir yıl olduğunu belirtti. Uyan, aktif büyüklüklerinin 852,1 milyar liraya ulaşırken, kullandırılan fon büyüklüklerinin de 434,7 milyar lira olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti: "Katılım finans kuruluşları arasındaki öncülüğümüzü sürdürürken, yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığımız yüzde 53,2 gibi güçlü bir oranla dikkati çekti. 2025'te de ihracat ve tarım sektörlerine yönelik finansman modellerimizi geliştirerek etkili çözümler sunmayı hedefliyoruz."