Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 852 milyar lira

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2024'ün küresel ekonomik dalgalanmalar ve Türkiye'de uygulanan parasal sıkılaşma politikalarının etkisiyle dengelenme sürecinin ön planda olduğu bir yıl olduğunu belirtti. Uyan, aktif büyüklüklerinin 852,1 milyar liraya ulaşırken, kullandırılan fon büyüklüklerinin de 434,7 milyar lira olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti: "Katılım finans kuruluşları arasındaki öncülüğümüzü sürdürürken, yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığımız yüzde 53,2 gibi güçlü bir oranla dikkati çekti. 2025'te de ihracat ve tarım sektörlerine yönelik finansman modellerimizi geliştirerek etkili çözümler sunmayı hedefliyoruz."