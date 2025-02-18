Tescilli lezzete yüzde 50 hibe: Osmaniyeli çiftçi modern tesis kurdu

Osmaniye'den sorumlu TKDK Hatay İl Koordinatörü Savaş Özgürsoy da ilçeye önemli bir yatırım kazandırıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:





"Proje kapsamında KDV, ÖTV ile gelir ve kurumlar vergisi muafiyetlerimiz de var. Bunları da ekleyince yüzde 65-70 civarında yatırım desteği vermiş oluyoruz. İstihdama katkısı, dünya standartlarında sisteme geçilmesi ve çevreye olumlu etkilerini düşündüğümüzde güzel bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bir tarafta yıkama diğer tarafta paketleme var."