THY zamanında kalkış oranını yüzde 83,4'e yükseltti

Ekşi, paylaşımında "Zamanında kalkıyoruz. 1 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında geçen senenin aynı dönemine göre 5,6 puan iyileştirerek zamanında kalkışı yüzde 83,4'e yükselttik. Yolcularımızı zamanında emniyet ve kalite ile misafir eden tüm ekibimize teşekkür ederim. THY, emniyet ile tam zamanında." ifadelerini kullandı.