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THY zamanında kalkış oranını yüzde 83,4'e yükseltti

THY zamanında kalkış oranını yüzde 83,4'e yükseltti

14:5418/02/2025, Salı
AA
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THY, 1 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında yapılan seferlerde zamanında kalkış oranının yüzde 83,4'e yükseldi.
THY, 1 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında yapılan seferlerde zamanında kalkış oranının yüzde 83,4'e yükseldi.

Türk Hava Yolları (THY), 1 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında yapılan seferlerde zamanında kalkış oranının yüzde 83,4'e yükseldiğini duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçuşların zamanında kalkış oranının yükseldiğini belirtti.

Ekşi, paylaşımında "Zamanında kalkıyoruz. 1 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında geçen senenin aynı dönemine göre 5,6 puan iyileştirerek zamanında kalkışı yüzde 83,4'e yükselttik. Yolcularımızı zamanında emniyet ve kalite ile misafir eden tüm ekibimize teşekkür ederim. THY, emniyet ile tam zamanında." ifadelerini kullandı.

#Bilal Ekşi
#THY
#Uçak

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