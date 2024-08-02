Kuyumcular denetime karşı değil

Kuyumcuların vergi kaçırdığı algısının haksız olduğunu ifade eden İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sektörün ülke ekonomisine sağladığı katma değere dikkat çekti. Yıllık 23 milyar dolarlık işlem hacmi ve 400 bin kişilik istihdamıyla kuyumculuğun ülke ekonomisi için önemli bir güç olduğunu belirtken Atayık, denetimlerden asla çekinmediklerini ifade etti. Sektörün sorunlarının çözümü için 20 yıldır uygulanan ‘Enflasyon Muhasebesi’ yerine ‘Altın Esaslı Muhasebe’ye geçilmesi gerektiğini hatırlatan Atayık, Enflasyon Muhasebesi'nin kuyumcuları kayıt dışına ittiğini ve sektörün büyümesini engellediğini ifade etti.TBMM'den geçmesi beklenen yeni vergi paketinde Altın Esaslı Muhasebe için özel bir düzenleme talep ettiklerini kaydeden Atayık, bu düzenleme ile kuyumcuların ham madde ve sermaye vergisi yükünün azaltılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. Atayık, Altın Esaslı Muhasebe düzenlemesinin kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkinliğini artıracağını söyledi.