Ekonomi Kuzey Egede 105 milyon liraya satılık ada
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuzey Ege'de 105 milyon liraya satılık ada

Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarındaki 265 bin metrekarelik Çiçek Adası, sahipleri tarafından emlak şirketleri ve internet sitesinden satışa çıkarıldı. İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 bina bulunan ada, Ayvalık'a 12, Çanakkale-İzmir kara yoluna ise 3,5 kilometre mesafede yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Çiçek adası satışa çıkarıldı.
Çiçek adası satışa çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarında satışa çıkarılan, 265 bin metrekarelik Çiçek Adası'na sahipleri tarafından 105 milyon lira değer biçildi.

Kıyıya 230 metre mesafedeki adanın üç aileden oluşan sahipleri, emlak şirketleri ve internet sitesi aracılığıyla adayı satışa çıkardı.

  • İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 bina bulunan ada, Ayvalık'a 12, Çanakkale-İzmir kara yoluna ise 3,5 kilometre mesafede yer alıyor. Ayrıca adada 4 tatlı su kuyusu, zeytin başta olmak üzere çok sayıda ağaç bulunuyor. En yüksek noktası 22 metre olan Çiçek Adası, alıcısını bekliyor.

Ada ile ilgilenen emlak gayrimenkul danışmanı Ahmet Yüksel, yaptığı açıklamada, Çiçek Adası'nın özel mülkiyete ait olduğunu söyledi.

Adanın 105 milyon liradan satışa çıkarıldığını vurgulayan Yüksel, "Katarlılar ve Çinlilerin adaya talip olduklarını duymuştum. Bana göre bu ada bölgenin en güzel ve nezih adalarından biridir. Bu satışın gerçekleşmesi halinde adanın bulunduğu bölgenin turizme açılmasını bekliyoruz. Şahsen böylesi bir durumun Ayvalık'a ve komşu ilçesi Gömeç'e katkı sağlayacağına inanıyorum. Adanın üzerinde zeytin ağaçları ve taş binalar bulunmaktadır. Coğrafi olarak da karaya çok yakın. Ada, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü doğal parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın da dışındadır." diye konuştu.

Adanın hemen karşısında yer alan Engürü Sitesi'nin yöneticisi Gürsel Uslu da adayı satın alan yatırımcının bölgeye değer katacağını ifade etti.

Site sakinlerinden Sahilkent Spor Kulübü Başkanı Mustafa Gökmenoğlu ise adanın nergis çiçekleriyle ünlü olduğunu belirterek, Gökmenoğlu, "Bu adanın iyi bir yatırımcı tarafından satın alınması halinde Ayvalık'a ekonomik anlamda ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. İnşallah bu adanın satışının hem Ayvalık'a hem de ülke ekonomimize olumlu yönde faydası olur." dedi.

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