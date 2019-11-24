Kuzey Marmara 2020’de tamam

Turhan, “İstanbul ile Serinlikli arasındaki kavaı kurban bayramında hizmete açtık. İnşallah kalan kısmı 2020 sonuna kadar Akyazı kavşağına bağlayacağız" şeklinde konuştu. Sakarya gezisi sırasında konuşan Bakan Turhan, Ankara ile İstanbul arasında çalışacak, sonrasında ise Edirne Kapıkule Sınır Kapısından Avrupa'ya bağlanacak yeni yüksek hızlı tren hattının da Adapazarı'ndan geçeceğini belirtti.
YHT’NİN FABRİKASI SAKARYA’DA OLACAK
- Yüksek Hızlı Tren hizmetinin ikinci bir alternatifini de hayata geçirecekleri bilgisini paylaşan Turhan, “Adapazarı'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirerek İstanbul Halkalı'ya, oradan Edirne Kapıkule'ye Avrupa sınırına kadar ulaştırmak için önümüzdeki günlerde bunun da ihalesini yapıp çalışmalara başlayacağız" dedi. Bundan böyle yüksek hızlı tren setlerinin de Sakarya'da yapılacağını söyledi. Bakan Turhan, şunları aktardı: “Önümüzdeki günlerde bu hızlı tren hizmetin daha da yaygınlaştırarak ülkemizdeki insanımızın önemli bir kesmine bunu sunmuş olacağız. Hızlı tren setlerini ülkemizde yapmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Önemli bir kısmı Sakarya'daki tesislerimizde yapılacak.”