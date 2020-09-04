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Ekonomi LC Waikikiden 5 bin istihdam Aksaraydaki yeni fabrika için imzalar atıldı
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​LC Waikiki’den 5 bin istihdam: LC Waikiki iş ilanları

LC Waikiki’den 5 bin istihdam: Aksaray’daki yeni fabrika için imzalar atıldı

LC Waikiki Aksaray’da yeni fabrika yatırımı için imza attı. Fabrikanın temelleri 2021 yılı başında atılacak ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yatırımla 30 bine yakın kişinin yüzünün güleceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Necip Özçer - Hamza Aydoğdu
Necip Özçer - Hamza Aydoğdu

Aksaray’da 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrika için LC Waikiki ile arsa tahsis sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye’nin en önemli OSB’lerinden birinin Aksaray’da olduğunu, bünyesinde dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan firmaların yer aldığını söyledi. LC Waikiki’nin de Aksaray’dan dünyaya açılacağını aktaran Aydoğdu, “47 ülkede 1022 mağazada faaliyet gösteren LC Waikiki’ye, OSB’de sanayi parseli tahsisi yaptık.

2021 yılı başında temeller atılacak ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu rakamların açılımı şudur, çarpanları ve katma değerleri ile yaklaşık 30 bine yakın kişinin yüzünün gülmesi demektir. Bu rakam birçok ilçenin, toplam nüfusundan fazla. Aksaray büyük potansiyele sahip bir kent. Marka şehir kalite ile olur. Kalite ise tesadüfen olmaz, daima akıllıca bir gayretin ürünü olarak ortaya çıkar. Aksaraylılar olarak bunun farkındayız” dedi.

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  • LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ise şirket olarak Aksaray’a büyük bir yatırım yapma aşamasında olduklarını vurguladı. Özçer, “Bizim için de çok onur verici bir gün. Büyümemize paralel olarak Aksaray’da büyük bir yatırımın aşamasındayız. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için diğer ülkeleri ekonomik ve sosyal olarak aşmak, hep birlikte, hepimizin en büyük dileğidir. Benim kurumumun da 50 ülkede çalışan arkadaşlarımızın da en büyük dileği budur” diye konuştu. Konuşmaların ardından 522 bin metrekarelik parselinin tahsis sözleşmesi, Vali Aydoğdu, Başkan Dinçer ve Özçer tarafından imzalandı.

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