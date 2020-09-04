LC Waikiki’den 5 bin istihdam: Aksaray’daki yeni fabrika için imzalar atıldı

Aksaray’da 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrika için LC Waikiki ile arsa tahsis sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye’nin en önemli OSB’lerinden birinin Aksaray’da olduğunu, bünyesinde dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan firmaların yer aldığını söyledi. LC Waikiki’nin de Aksaray’dan dünyaya açılacağını aktaran Aydoğdu, “47 ülkede 1022 mağazada faaliyet gösteren LC Waikiki’ye, OSB’de sanayi parseli tahsisi yaptık.

2021 yılı başında temeller atılacak ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu rakamların açılımı şudur, çarpanları ve katma değerleri ile yaklaşık 30 bine yakın kişinin yüzünün gülmesi demektir. Bu rakam birçok ilçenin, toplam nüfusundan fazla. Aksaray büyük potansiyele sahip bir kent. Marka şehir kalite ile olur. Kalite ise tesadüfen olmaz, daima akıllıca bir gayretin ürünü olarak ortaya çıkar. Aksaraylılar olarak bunun farkındayız” dedi.

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522 bin metrekare alanda inşa edilecek

LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ise şirket olarak Aksaray’a büyük bir yatırım yapma aşamasında olduklarını vurguladı. Özçer, “Bizim için de çok onur verici bir gün. Büyümemize paralel olarak Aksaray’da büyük bir yatırımın aşamasındayız. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için diğer ülkeleri ekonomik ve sosyal olarak aşmak, hep birlikte, hepimizin en büyük dileğidir. Benim kurumumun da 50 ülkede çalışan arkadaşlarımızın da en büyük dileği budur” diye konuştu. Konuşmaların ardından 522 bin metrekarelik parselinin tahsis sözleşmesi, Vali Aydoğdu, Başkan Dinçer ve Özçer tarafından imzalandı.