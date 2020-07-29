LC Waikiki bir kez daha gönülleri fethetti: İHH'ya 52 TIR giyecek bağışladı

LC Waikiki tarafından İHH'ya yapılan yardımlar kapsamında ilk etapta 120 bin çocuğa kıyafetler ulaştırıldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde elini taşın altına koyup Sağlık Bakanlığı'na milyonlarca maske hibe eden Türkiye'nin hazır giyim devi LC Waikiki bir kez daha gönülleri fethetti.

Şirket yoksul çocukların bayramda yüzünü güldürmek için 52 TIR'lık giyecek yardımında bulundu.

KIYAFETLER 120 BİN ÇOÇUĞA ULAŞTIRILDI

1 Milyon 700 bin parçadan oluşan giyim yardımı İnsani Yardım Vakfı İHH'ya teslim edildi. İHH, ilk etapta bayram öncesinde 120 bin çocuğa kıyafetlerini ulaştırdı.

İHH'da 56 gönüllü çocuklar bayramda mutlu olsun diye gece gündüz çalışıyor.

LC Waikiki'nin kıyafet yardımı sosyal medyada çok kısa süre içerisinde TT listesine girerek binlerce kişiden takdir topladı.

Firma Ramazan Bayramı'nda da İHH aracılığıyla 55 bin çocuk giydirmişti.

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184 BİN YETİME BAYRAMLIK

İHH İnsani Yardım Vakfı, 28 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için “Kurban Rahmettir” sloganıyla Türkiye ve 52 ülkeye yola çıkıyor.

Kurban bedelinin 900 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında ayrıca İHH, yetimler için de çalışmalar yürütüyor.

İHH, yetimler için de çalışmalar yürütüyor.

İHH, bayrama sevinçli girsinler diye yetim, ihtiyaç sahibi yetişkin ve mağdur çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırıyor. Hayırseverlerin destekleriyle yapılacak olan çalışmayla birlikte yurt içinde 81 ilde 114 bin 552 yetime, yurt dışında ise 26 ülkedeki 70 bin yetime ulaşılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı, ayrıca geliştirmiş olduğu Yetim Sponsorluk Sistemi’yle birlikte 51 ülkede 97 bin 456 yetimin aylık bakımını üstleniyor.

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150 TL'YE BİR ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLİRSİNİZ

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Bayramlık projesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, BAYRAMLIK yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor.

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Ayrıca İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine BAYRAMLIK koduyla projeye destek olunabiliyor. Bir bayramlık bedeli 150 TL.

İHH yurt içinde ve dışında yetim ve mağdur çocuklara yardım ediyor.

LC WAİKİKİ KİME AİT?

1 Milyon 700 bin parçadan oluşan tam 52 tırlık bayramlık malzeme yardımı yapan LC Waikiki’nin kime ait olduğu ve kurucusu ve Türk firması olup olmadığı merak ediliyor.

LC Waikiki markası, Fransız tasarımcı George Amoual ve ortağı tarafından Fransa’da kurulmuştur. 1988 yılına kadar Fransızlar işi yürütürken, 1988 yılında artan iş hacmine karşılık verebilmek amacı doğrultusunda Türk firması olan Taha Tekstil ile üretim için anlaşma imzalanmıştır. Bu şekilde uzun yıllar birlikte çalışan firmalardan Taha Tekstil, kendi markasını oluşturmak amacıyla AR-GE yaparken LC Waikiki markasını satın almaya karar verir.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük.

Fransızlarla anlaşan Taha Tekstil, LC Waikiki markasını satın alır ve 1995 yılında LCW Türk markası haline gelir. Hali hazırda Türk firması olan LC Waikiki, daha sonra firma adını “LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.” olarak tesciller. 2009 yılında ilk yurt dışı mağazasını Romanya da açan LCW, şu anda 100 civarında mağaza yurt dışında olmak üzere toplam 600 civarında giyim mağazası ile hizmet vermeye devam etmektedir.

LC Waikiki hisse ortakları: Mustafa Küçük, Vahap Küçük, Halis Küçük, Şefik Yılmaz Dizdar, Leyla Dizdar, Ayşe Pürlen Dizdar, Pamir Güçlü Dizdar, Georges Amouyal, İsmail Hakkı Kısacık, Yalçın Çağlar, Murat Mısırlı, Muzaffer Mustafa İşçan, Muhammed Mazlum Yıldırım.

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