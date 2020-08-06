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Letgo’da filmlere konu olacak dolandırıcılıkta onlarca hesap açılmış

Ünlü ikinci el alışveriş sitesi Letgo’da filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtıp, oyun konsolu satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran kişinin onlarca hesap açtığı ortaya çıktı. Açılan hesaplardan yola çıkan yetkililer, mağdur sayısının daha da fazla olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber Merkezi İHA
Letgo’da filmlere konu olacak dolandırıcılık hikayesi.
Letgo’da filmlere konu olacak dolandırıcılık hikayesi.

Kendisini Kocaeli’de görev yapan polis memuru olarak tanıtarak, Letgo’da oyun konsolu ilanı ile vatandaşları dolandıran kişinin onlarca hesap açtığı ortaya çıktı. Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık hikayesinde polis şimdi şüphelinin peşinde. Şüphelinin İBAN numaraları ve dolandırdığı kişilerle irtibata geçtiği telefon numaraları detaylı şekilde inceleniyor.

İHA
Ünlü ikinci el alışveriş sitesi Letgo’da filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi meydana geldi.

İlginç olayda, Kendisini Kocaeli’de görev yapan polis memuru M.Ö. olarak tanıtan bir kişi, ikinci el ürün satan alışveriş sitesi Letgo’ya, oyun konsolu satmak için ilan koydu. İlanı gören E.E. isimli şahıs, M.Ö. olduğu ileri süren kişi ile irtibata geçti. Ürünü almak için anlaşan E.E.’ye dolandırıcı, “Gebze’de oturuyorum. Kocaeli’de polis olarak görev yapıyorum. Görev yerim Karamürsel” dedi.

  • Gebze’ye gelip ürünü almak istediğini söyleyen E.E.’ye dolandırıcı, “Görev yerim Karamürsel’e gidiyorum. Vaktim yok. Ürünü sana kargo ile gönderirim” şeklinde cevap verdi. Metro Turizm’e ait kargo şirketinin ambar teslim belgesini PDF olarak gönderen zanlıya, E.E. de ATM’nin kartsız işlem bölümünden bin 600 lira para gönderdi. Otobüsün geleceği saatte İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na giden E.E., belgenin sahte olduğunu öğrenince şaşırdı. Belgede bilgileri olan otobüsün başka bir şehirde olduğunu öğrenen E.E., şahsa ulaşmak istedi.

İHA
Kendisini polis olarak tanıtıp, oyun konsolu satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran kişinin onlarca hesap açtığı ortaya çıktı.
  • Defalarca aramasına rağmen kendisini polis olarak tanıtan şahsa ulaşamayan E.E., dolandırıldığını anlayınca soluğu önce savcılıkta sonra karakolda aldı.

Onlarca mağdur olabilir

Letgo üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık olayında şüphelinin gün içerisinde farklı hesaplar açtığı, açtığı hesapları kısa süre içinde kapattığı tespit edildi. Şüphelinin bir kişiyi dolandırdıktan sonra hesabı kapattığı, farklı bir kişiyi dolandırmak için de yine Mehmet Ali ismi ile farklı yeni hesap açması dikkat çekti.

İHA
Açılan hesaplardan yola çıkan yetkililer, mağdur sayısının daha da fazla olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Sitenin güvenilirliği tartışılıyor

  • Dolandırıcı şahsın onlarca hesap açabilmesi, sitenin güvenilirliğini tartışılır hale getirdi. Mağdur sayısının da daha fazla olabileceği, ancak kayda girenlerin şu anda sınırlı olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, polis ekipleri de kendisini polis olarak tanıtan zanlının peşine düştü. Dolandırıcının farklı hesaplarda, polis üniformalı 2 ayrı fotoğrafı dönüşümlü kullanması dikkat çekti.

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