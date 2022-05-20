Libya ile omuz omuza güçlü projeler yaparız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Libya Şubesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Ekonomi Bakanı Muhammad Al-Hawij başkanlığındaki Libya heyeti ile MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Libya iş dünyası temsilcileri katıldı.

BARIŞ VE İSTİKRARDAN YANAYIZ

MÜSİAD Başkan Asmalı, Türkiye’nin Libya’da barış ve istikrardan yana olduğunu vurguladı. MÜSİAD’ın sadece iş insanları ile değil, Libya’nın istikrar ve refahı için Libyalı sivil topum kuruluşları ile her alanda iş birliğine hazır olduğunu belirten Asmalı şunları söyledi:

“Libya’da kalıcı barış ve siyasi istikrarın sağlanması ve korunması en büyük temennimizdir. Dost ve kardeş Libya halkıyla omuz omuza çok güçlü projeler gerçekleştirebiliriz. Eğitimden kültüre, turizmden sağlığa, medyadan teknolojiye bir çok sahada iş birliği ile çığır açıcı işler yapabiliriz.”

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LOJİSTİK MERKEZİ OLURSUNUZ

Libya’nın keşfedilmiş petrol rezervleri itibarıyla Afrika’daki en büyük ülkesi olduğunu belirten Asmalı, “Bu sebeple Türkiye’nin ekonomik tecrübesinin denizden komşusu Libya’ya taşınması çok önemli. MÜSİAD gibi güçlü ve sivil bir ticari örgütün Libya’da şube açması pek çok eksikliği giderme anlamında önemlidir. Libya pazarı aynı zamanda Afrika’ya açılan kapıdır. Temel bazı sorunlar giderildiği takdirde Türkiye’nin daha güçlü üretim yapması için gelecekte Libya’nın lojistik merkez olması kuvvetle muhtemeldir” diye konuştu.

AFRİKA’YA AÇILAN KAPIMIZ

MÜSİAD Libya Başkanı Murtaza Karanfil ise Libya’nın MÜSİAD ve Türkiye için Afrika’ya açılan bir kapı olarak görüldüğünü söyledi. Karanfil, “Ticari bakımdan da Libya Türkiye ilişkisi örnek mertebesinde kuvvetlidir. Libya’nın geçmişten beri ihmal edilmiş, potansiyeli değerlendirilmediği için eksik bırakılmış pek çok açığı mevcut. Biz tüm samimiyetimizle bu açıkları kapatmaya, bu eksikleri gidermeye hazırız. Bugün 4 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmimizi Türk iş dünyası olarak bizler 10 milyar dolar seviyesine yükseltebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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Tecrübelerinizi bizimle paylaşın

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye ve Libya’nın ortak tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çekerek, bölgede ticaret yapmak isteyen iş insanlarına tüm kolaylığın sağlanacağını vurguladı. Türkiye’nin zor anlarda her zaman Libya’nın yanında olduğunu hatırlatan Dibeybe, “Türkiye geçmiş yıllar içerisinde çok büyük gelişimler kaydetti. Türkiye’nin yıllar içerisinde yapmış olduğunu bu gelişme ve bu gelişim süreci içerisindeki bu kazanmış olduğu tecrübeyi biz de kendi ülkemizde uygulamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Libya’yı bankacılık, altyapı, sanayi gibi birçok alanda geliştirmeyi ve yatırıma açık hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Dibeybe, bu bağlamda Türk ve Libyalı iş adamları için gerekli fonların verilmesi noktasında destek sunacaklarını söyledi.