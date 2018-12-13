Ekonomi Ligde taraftarını borsada yatırımcısını üzdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ligde başarısız bir performans sergileyen Fenerbahçe borsa yatırımcısını da üzdü

Ligde taraftarını borsada yatırımcısını üzdü

Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, geçen ay Borsa İstanbul'da en kötü performans gösteren spor şirketi oldu.

AA
Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, borsada da yatırımcısına kaybettirdi.
Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, borsada da yatırımcısına kaybettirdi.

"Dört Büyükler" arasında borsada kasım ayında yatırımcısını en fazla sevindiren Beşiktaş olurken, Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, söz konusu dönemde Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında da en başarısız performansı gösterdi.

"Dört büyükler"den Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, kasım ayında yatırımcısına kazandırırken, Fenerbahçe Futbol AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yatırımcısına kaybettirdi.

  • Derlenen verilere göre, kasımda Borsa İstanbul'da spor endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Beşiktaş yüzde 4,1 ile söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da aldığı başarılı sonuçların borsadaki performansına da yansıdığını belirtti. Galatasaray hisseleri ise kasım ayında yüzde 0,8 değer kazandı.

Fenerbahçe ise ligdeki başarısız performansını borsada da sürdürüyor. Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, kasım ayında Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında da en başarısız performansı gösterdi. Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a göre gerilerde kalan Fenerbahçe borsada da kasım ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Fenerbahçe hisseleri söz konusu dönemde yüzde 4,3 değer kaybetti.

Trabzonspor ise aynı dönemde borsada yatırımcısına yüzde 2,2 kaybettirdi. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından Kasımın son haftasında Borsa'da yatırımcısına yüzde 6,6 kazandırmasına karşın bu durum hisselerinin aylık bazda yükselmesi için yeterli olmadı.

REKLAM

Yıllık bazda da en fazla kaybettiren Fenerbahçe oldu

Yılın 11 aylık dönemine bakıldığında, yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yine Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe hisseleri söz konusu dönemde yüzde 58,3 değer kaybetti. Beşiktaş hisseleri ise yatırımcısına yüzde 56,9 kaybettirdi. Yılın 11 aylık döneminde Galatasaray hisseleri yüzde 41,8, Trabzonspor hisseleri yüzde 41,3 azalış kaydetti. Böylece Trabzonspor yıllık bazda yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Kasım sonu itibarıyla 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe geçen ayı 672 milyon 74 bin 200 lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 653 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 422 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 129 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

/**/
Erdoğan konuşuyor

Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı, ikinci 100 günlük eylem planını açıklıyor.
Türkiye dünyaya silah satıyor

Türkiye dünyaya silah satıyor

Amerika'dan Uzak Doğu'ya uzanan pazarda Türkiye de yerini aldı.
TCDD personeli 3 kişi gözaltında

TCDD personeli 3 kişi gözaltında

​Ankara'daki tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Ankara'daki tren kazasının detayları netleşiyor.
Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

YHT kılavuz lokomotifle çarpıştı, iki vagon devrildi.
Hepsini yanlışlıkla sattık

Hepsini yanlışlıkla sattık

Volkswagen: 12 yıl boyunca fark etmemişiz.
Rahipler de ikiye bölündü

Rahipler de ikiye bölündü

Ayinde, 'Rusya'dan ayrılalım mı' kavgası çıktı.
Masadaki iki rakam

Masadaki iki rakam

​Asgari ücrette ikinci toplantı bugün yapılıyor.

Beklenen ayrılık

Beklenen ayrılık

​Fenerbahçe, Cocu ile sözleşmesini resmen feshetti.

Görülmemiş düşüş

Görülmemiş düşüş

Bir zamanlar 2 milyon TL'ye çıkan taksi plakaları değer kaybetmeye devam ediyor.
Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

​5 yaşındaki Ege yaşam mücadelesi veriyor, ailesiyse suçluların hesap vermesini bekliyor.
Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Kilometrelerce yol gittikten sonra fark etti.
Yeni yılda emekli zamları

Yeni yılda emekli zamları

12 milyon emeklinin alacağı maaş netleşti.
Youtuber kardeşler gözaltında

Youtuber kardeşler gözaltında

29 ilde, gençleri uyuşturucuya özendiren video girenlere yönelik operasyon başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.