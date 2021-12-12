Limanlarda ticaret trafiği artıyor: Konteyner miktarı 11.3 milyonu buldu

Aşılamanın hızlanması ve Uzak Doğu’dan navlun fiyatlarının 5 kata fırlaması üzerine ülke siparişlerinin Türkiye’ye kaymaya başlaması limanları da hareketlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün, konteyner ve yük istatistiklerine göre; kasımda limanlarda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 43 milyon 447 bin 776 tona çıktı.

Yılın Ocak-kasım döneminde elleçlenen yük miktarı yüzde 5,6 artarak 477 milyon 512 bin 843 tona ulaştı. İhracat amaçlı yükleme miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 12 milyon 124 bin 363 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 19 milyon 369 bin 180 ton oldu.

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MISIR İLK SIRADA

Dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığı, yılın 11 ayında yüzde 5,3 artışla 350 milyon 278 bin 240 ton olarak belirlendi. Mısır, geçen ay 107 bin 461 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. İhraç amaçlı en fazla konteynır yüklemesini 35 bin 523 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 83,6’sı (29 bin 690 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla 33 bin 963 TEU ile İspanya’ya ve 31 bin 966 TEU ile Yunanistan izledi.

İTHALDE HAM PETROL ÖNDE

İthalat amaçlı konteyner boşaltmasını da kasımda 64 bin 87 TEU ile İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu. İsrail’i sırasıyla, 59 bin 448 TEU ile Mısır’dan ve 50 bin 408 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteyner taşımaları izledi. Dış ticarete konu 776 bin 475 TEU konteynerin yüzde 9,9’u Türk bayraklı gemiler taşıdı. Kasımda limanlarda 7 milyon 282 bin 548 ton ham petrol elleçlendi. Ham petrol, 522 bin 301 tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında yüzde 7,7’lik artışla en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Demir cevheri taşımaları 268 bin 828 ton düşüş gösterdi.

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İthalatta Rusya ihracatta İspanya

Dış ticarette en fazla yük elleçlemesi Rusya ile yapılan taşımalarda görüldü. Rusya’yı, ABD ve Mısır izledi. Deniz yoluyla ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 166 bin 330 tonla İspanya’ya oldu. Bu ülkeyi, 1 milyon 133 bin tonla İtalya ve 957 bin 167 tonla ABD izledi. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 357 bin tonla Rusya’dan olurken, bu ülkeyi 1 milyon 624 bin tonla ABD’den ve 1 milyon 412 bin 850 tonla Irak’tan taşımalar izledi. Dış ticarette 31 milyon 493 bin 543 ton yükün yüzde 7,4’ü Türk bayraklı gemilerle taşındı.