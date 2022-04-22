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Ekonomi Lisanslı depoculukta hedef 15 milyon ton
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lisanslı depoculukta hedef 15 milyon ton

Çiftçinin ürününü en verimli şekilde değerlendirmesine de olanak sağlayan lisanslı depoculukta kapasite hızla artıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lisanslı depoculukta hedef 15 milyon ton
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Çiftçinin ürününü en verimli şekilde değerlendirmesine de olanak sağlayan lisanslı depoculukta kapasite hızla artıyor. Ticaret Bakanlığı’nın lisanslı depoculuk izni verdiği 256 şirketten 159’u faaliyette. 2021 verilerine göre toplam 41 ilde 226 tesisle 8 milyon 322 bin 592 ton depolama kapasitesi yakalandı.

97 ŞİRKET DAHA HAZIRLANIYOR

Ticaret Bakanlığına başvuru yapan ve projeleri kabul edilen 97 şirket daha 2022 yılı itibariyle depolarını faaliyete geçirecek.

Bu alanda faaliyetlerine başlayacak olan 97 şirket ile birlikte 8 milyon 322 bin ton depolama kapasitesi yüzde 50 artırılarak 15 milyon 606 bin tonu bulacak. Ürünlerin depoya konulmasından önce analizini yapmakla görevlendirilen yetkili sınıflandırıcı firma da 23’ü buldu. 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de lisanslı depo kapasitesinin hububat alanında 8 milyon 236 bin 992 ton, pamuk alanında 53 bin 500 ton, zeytin alanında 13 bin 500 ton, fındıkta 11 bin 600 ton, kuru kayısıda 5 bin ton, Antep fıstığı alanında 4 bin ton olduğu kaydedildi.

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