Lisanssız elektrikte üst sınır 5 megavata çıkarıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisansız elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 megavattan 5 megavata çıkarıldı.

Ayrıca, çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi üretim tesislerinde, kapasitesi 10 kilovata kadar olan mesken aboneleri ile sanayi, ticarethane, aydınlatma ve diğer yenilenebilir elektrik tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik için tek zamanlı aktif enerji bedeli, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uygulanacak.

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