Ekonomi Lityum içeren kil minerallerinin yerli araç ve batarya üretiminde kullanılmasına yönelik projeye TÜBİTAKtan destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lityum içeren kil minerallerinin yerli araç ve batarya üretiminde kullanılmasına yönelik projeye TÜBİTAK’tan destek

Lityum içeren kil minerallerinin, yerli elektrikli araç ve yerli batarya üretiminde kullanımına yönelik Osmangazi Üniversitesi'nde yürütülen proje, TÜBİTAK’tan destek aldı. Projede, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nden toplam 4 araştırmacı görev alacak.

Haber Merkezi İHA
Elementin Batı Anadolu Neojen havzaları içindeki borat yataklarıyla birlikte bulunması projenin önemini artırıyor.
Elementin Batı Anadolu Neojen havzaları içindeki borat yataklarıyla birlikte bulunması projenin önemini artırıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Kadir, Batı Anadolu’da bulunan lityum içeren kil minerallerinin yerli elektrikli araç ve yerli batarya üretimindeki kullanımı için TÜBİTAK’tan destek aldıklarını duyurdu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kadir, lityum elementinin dünyadaki stratejik öneminin giderek arttığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu elementin Batı Anadolu Neojen havzaları içindeki borat yataklarıyla birlikte bulunması projenin önemini artırıyor. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Etibank’ın 2021 yılında bor yataklarından lityum karbonat üretimine geçeceğinin açıklanmış olması da bu projenin ülke öncelikleri açısından oldukça faydalı olacağını gösteriyor.

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"Yerli batarya ve araç üretimi ihtiyacının karşılanmasında önemli"

Lityum içeren kil yataklarının ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi ve literatüre geçmesi açısından önem arz eden projenin, günümüzde ‘yerli elektrikli araç’ ve ‘yerli batarya’ üretimi konularında ilgili sektörler için gerekli hammadde ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte bilimsel ve teknik bilgiler sağlamayı amaçlıyoruz.”

  • Araştırma kapsamında, Batı Anadolu’da Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet ve Eskişenir Kırka Neojen havzalarında ekonomik potansiyele sahip bor mineralleri ile birlikte bulunan, volkanik ve piroklastik kayaçların ayrışması ile oluşan, lityum içeren kil minerallerinin jeolojik, mineralojik, jeokimyasal özellikleri ve oluşum mekanizmalarının irdelenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

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