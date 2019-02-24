Lokum yerini çikolataya bıraktı

Çikolata alırken insanların fiyattan çok kalite ve sağlık açısından güvenilirliğe dikkat etmesi gerekiyor.

Isparta’da yaklaşık 14 yıldan bu yana faaliyet gösteren çikolata mağazası işletmecisi Mustafa Sırsat, kız isteme merasimlerine eskiden lokum götürülürken artık yerini çikolatanın aldığını söyledi. Sırsat, kız isteme merasimlerinde klişeleşen “Allah’ın emri, peygamberin kavliyle” sözlerinin de artık çikolatayı saran özel tasarım kutulara işlendiğini kaydederek, söz, nişan, nikah ve doğumlarda bebek çikolatası gibi özel çalışmaların yapıldığını anlattı.

Popüler kültürün gelenekler üzerindeki etkisine değinen Sırsat, “Yaklaşık 14 yıldan bu yana bu sektörün içerisindeyim. Isparta’da elimizden geldiğince kaliteli bir şekilde hizmet vermekteyiz. Önceden dedelerimizin zamanında lokumla kız istemeye gidiliyordu ama şu anda iş biraz lükse döndü. Specialler, hazır çikolatalar, el yapımı çikolatalar, ‘Allah’ın emri peygamberin kavliyle’ yazılarıyla işlenmiş kutularla hizmet vermekteyiz. Genellikle tanışmada olsun, kız istemede olsun, gondol tarzı özel kutularda özel yapım, tasarım çikolatalar isteniyor” dedi.

Eskiden lokum dağıtımı ile yapılan bebek doğumlarında da artık çikolataların daha çok ilgi gördüğünü söyleyen Sırsat, “Bebek çikolataları olsun, şu anda bayağı bir rövanşta gitmekte. Bebek çikolatalarında üzerinde bebek resmi, bebeğin ismi veya bebek bibloları tarzında hizmet vermekteyiz. Bu çikolatalar genelde hastanede ve evlerinde eş dost akrabalarına dağıtılmakta” diye konuştu.

İHA Merasim ve kutlamalarda lokum artık yerini çikolataya bıraktı.

"SÖZLER DEVRİ BİTTİ TASARIM DEVRİ BAŞLADI"

Tasarımların müşterilerin isteğine göre hazırlandığını kaydeden Sırsat, “Şu anda kutuların üzerinde ‘Allah’ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı istemeye geldik’ tarzında yazılarla gidiliyor. İsteme merasimleri oluyor. Bazen tanışma, söz, nişan gibi farklı şekillerde 2-3 defa gitmeler oluyor. Daha sonra normal hediyelik kutular, gondollar ve o tarzda şeylerle artık biraz daha zenginleşiyor. Bizim kendi tasarımlarımız da oluyor. Eşim ve benim birlikte tasarladığımız çikolatalar oluyor, süslediğimiz çikolatalar, gondollar oluyor. Müşterinin talebine göre yapıyoruz. Kız istemeye ilk gittiğinde hediyelik kutu tarzında öneriyoruz. Ama iş artık bitme noktasındaysa, özel kutu veya gondol tarzı hediyeleri ve çikolataları öneriyoruz. Son aşamada da artık kızı alıyorlar ve iş tatlıya bağlanıyor” şeklinde konuştu.

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İHA Özellikle kız isteme merasiminde özel tasarım çikolatalar tercih ediliyor.

"ÖZEL GÜNLERDE TALEP ARTIYOR"

Yılbaşı, 14 Şubat, 8 Mart ve bayramlarda çikolata tasarım ve hediyeleşmesine talebin arttığını söyleyen Sırsat, “Sevgililer Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Anneler Günü’nde bu tarz özel günlerde talebimiz yoğun oluyor. En çok erkekler geliyor” dedi.

Çikolata alırken insanların fiyattan çok kalite ve sağlık açısından güvenilirliğe dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Sırsat, merdiven altı üretilen ve menşei belli olmayan ürünlerden uzak durulmasını önerdi. Sırsat ayrıca, “İş yerimizde Türkiye’nin en bilindik 3-4 tane firması var. Bu firmalarla çalışıyoruz. Bizim müşterilerden isteğimiz, merdivenaltı ürünle bizim ürünlerimizi karşılaştırmamaları. İlk önce kaliteye, sağlıklı ürün olup olmadığına dikkat etmeleri lazım. Şimdi bizim ürünlerimiz gıda olduğu için ister istemez sağlıkla doğru orantılı. Bunun için müşterilerin dikkat etmesi lazım. Ucuz ile pahalıyı aynı kefeye koymamaları lazım. İş yerimizde her bütçeye hediyelik paket olsun, çikolata olsun müşterilerimiz her zaman bulabilirler” diye konuştu.

FOTOĞRAF 20 Kimimiz erimiş çikolatayı bardağına doldurup yudumlamayı seviyor, kimimiz de kekin pastanın çikolatasız olanının yanından bile geçmiyor. Peki bu kadar sevilen çikolata hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Öncelikle Türkiye'den başlayalım. Evet, Çok seviyoruz dedik ama, Türkiye'de çikolata tüketim miktarı aslında oldukça düşük. Yıllık ortalama çikolata tüketimi kişi başı 2-3 kilogram civarında. ABD'de ise ortalamaya vurulduğunda her saniye 45 kilogram çikolata tüketiliyor! Bu da yıllık yaklaşık 1,3 milyar tona tekabül ediyor. Çikolatanın hammaddesi kakao bitkisinin meyveleri. Malvaceae ailesinin bir üyesi olan kakao bitkisinin bamya ve pamukla yakın akraba olduğuna inanmak da güç ama gerçek. Kakaonun ana vatanı Amerika kıtası, daha da net söylemek gerekirse Güney Amerika. Başta Meksika olmak üzere, Güney Amerika'nın neredeyse tamamında milattan önce 300'lü yıllarda kakaodan yapılma fermente içecekler karşımıza çıkıyor. Günümüzde kakao üretiminin adresi Afrika kıtası. Sabah'ta yer alan habere göre dünyadaki kakaonun yüzde 70'i Afrika'da, yüzde 30'u ise tek başına Fildişi Sahili'nde üretiliyor. 4000 yılı aşkın tarihinin çok büyük bir kısmında çikolata bugün bildiğimiz gibi tatlı bir yiyecek değil, acı bir içecek olarak tüketilirdi. Ancak geçmişte kakao sadece içecek üretmekte kullanılan bir gıda maddesinden çok daha önemliydi. Aztekler bilgelik tanrısı Quetzalcoatl'a adak olarak kakao taneleri sunardı. Hatta kakao taneleri para birimi olarak kullanılırdı. Kakaonun Avrupa kıtasına gelişi ise Kristof Kolomb sayesinde oldu. 1502'deki dördüncü seferinin sonucunda Kolomb kakao tanelerini İspanya'ya getirse de, İspanyol din adamları çikolatayı İspanya kraliyet ailesine tanıtana kadar kimse kakaonun ne işe yaradığını anlamadı. İspanyol komutan Hernan Cortes'in 1519'da Montezuma'nın sarayında çikolatayla tanışan ilk Avrupalı olduğu zannediliyor. Çikolatanın Avrupa'ya geliş tarihinin ise 7 Temmuz 1550 olduğuna inanılıyor ve bu tarif Dünya Çikolata Günü olarak kutlanıyor. 1 kilogram çikolata üretmek için 800'den fazla kakao tanesine ihtiyaç var. Her çikolata barında ortalama 8 böcek parçası olduğunu da söyleyelim. Tüm dünyada bilinen dört tür çikolata var: Bitter, sütlü, beyaz ve ruby diye bilinen pembe çikolata. Ruby İsviçre'de Barry Callebaut isimli ünlü çikolatacı tarafından 13 yılı aşkın süre devam eden çalışmaların sonucunda ortaya çıktı ve yakın zamanda tüm dünyaya tanıtıldı. Renginin pembe olmasının sebebi boya ya da meyveler değil, kakao çekirdeklerinin pigmentleri; yani doğal olarak pembe. Beyaz çikolatanın geçmişi ise 80 yıl civarında. Ancak beyaz çikolatanın temeli kakao çekirdeklerinin farklı kısımlarından elde edilen kakao yağı. Bu nedenle beyaz çikolata aslında çikolata kabul edilmiyor. Sütlü çikolatayı ilk defa üreten kişi ise İsviçreli Daniel Peter. Kakaoya süt tozu katılmasıyla ortaya çıkan sütlü çikolatanın doğum yılı ise 1875 veya 1876. İlklerden devam edelim… Dünyadaki ilk çikolata barı, 1842'de İngiltere'de Cadbury şirketi tarafından üretilmiş. Dışı şeker kaplı draje çikolataların ve sürülebilir fındıklı çikolata kremasının ortaya çıkışı ise 1940'lı yıllar. İkinci Dünya Savaşı koşullarında, askerlerin eriyip akmadan çikolata keyfi yapabilmesi için dışı şekerli çikolatalar icat ediliyor. Aynı dönemlerde İtalya'da bir pastacı da çikolata stokunu daha uzun süre kullanabilmek için içine fındık püresi ilave ederek sürülebilir çikolatayı ortaya çıkarıyor. Biraz da çikolatanın en'lerine bakalım. Dünyanın en pahalı çikolatası Danimarkalı ünlü şef Fritz Knipschildt tarafından 1999'da üretildi. Chocopologie Chocolate Truffle adıyla bilinen bu çikolataların kutusu 2600 dolara (yaklaşık 14000 TL) satıldı. En pahalı çikolata barı ise Ekvador merkezli çikolata markası To'ak tarafından üretildi. 50 gramlık bir barın fiyatı 2017 yılında 365 dolar (yaklaşık 2000 TL) idi. Tamamı el yapımı olan To'ak'ın çikolataları sınırlı sayıda üretiliyor ve fiyatı 275 dolardan başlıyor. Bu çikolatalar özel yapım ahşap kutularda, tadım maşasıyla birlikte satılıyor. Yani yerken bile elinizi değdirmiyorsunuz. En ağır çikolata İngiltere'de üretildi. 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu çikolatanın ağırlığı 5792,5 kilogramdı. Eni ve boyu 4'er metre olan çikolatanın kalınlığı da 35 santimetreydi. Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden biri olan Belçika'da yıllık 220 bin ton çikolata üretiliyor. Daha da ilginci, Brüksel Uluslararası Havalimanı'nın dünyada en fazla çikolata satılan yerlerin başında gelmesi. Hatta Belçika'da 2013 yılında sınırlı sayıda çikolata aromalı posta pulu bile üretilmiş. O dönemde posta yazışmaları artmış mıdır acaba? Peki çikolatanın vücudumuza nasıl etkileri var? Çikolatanın erime sıcaklığı 34 derece. Bu nedenle elimizde uzun süre tuttuğumuzda ya da ağzımıza attığımızda çikolata erimeye başlıyor. Bir damla çikolata yediğimizde vücudumuza 45-50 metre yürümeye yetecek kadar enerji girişi oluyor. İçeriğindeki kafein ve şeker nedeniyle çikolatanın çocuklarda hiperaktiviteye neden olabileceği belirtiliyor. Yetişkinler çikolatanın kokusunu aldıkları anda beyinlerinde theta dalgaları uyarılıyor ve rahatlıyorlar. Üstelik özellikle bitter çikolata tam bir antioksidan deposu ve kan basıncını düşüren bir kalp dostu. Serotonin ve endorfin salgılamanızı hızlandırıyor ve size kendinizi iyi hissettiriyor. Antibakteriyel özelliği de olan çikolata, dişleri çürümeye karşı koruyor. Öksürüğe de öksürük şurubundan bile iyi geldiği söyleniyor. Ancak sağlığa bunca faydaları olan çikolatayı yiyebileceğiniz maksimum miktar, 10 kilogram. Çikolatanın 10 kilodan fazlası, yiyeni zehirliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Zehirlenme demişken, kediler ve köpekler için de çikolatanın küçük miktarları bile çok zararlı. Bu nedenle minik dostlarınızı çikolatadan uzak tutun. Çikolatayı buzdolabında saklamak hata. Bunun yerine serin ve kuru bir yerde saklamak gerekiyor. Üzerinde beyaz çizgiler oluşması çikolatanın bozulduğu anlamına gelmiyor. Sadece içindeki yağ ve şekerin ısı nedeniyle kristalize olması sonucu böyle bir görüntü oluşuyor. Beyazlaşan çikolata gönül rahatlığıyla yenebilir. 50 gramı 2000 liraya satılıyor 7'den 70'e herkesin sevdiği çikolatanın tarihçesini, nasıl üretildiğini, faydalarını, zararlarını bilmeyenimiz çoktur... İşte çikolata hakkında bilinmeyen garip gerçekler...





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