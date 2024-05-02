Londra'da 11 bin taksici Uber'e karşı harekete geçti: 250 milyon sterlinlik dava açtılar

Otomotiv sektörü, her yıl binlerce aracın satışıyla önemli bir hacme ulaşmakta ve bu satışlar, tüketici tercihlerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal faktörlerin de etkisiyle şekilleniyor. Yerli üretimdeki artışlar ve pazarın dinamikleri, sektörün satış performansını belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığı piyasadaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetleriyle ilgili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bakanlığın yeni taslağına göre, bayiler araçlarını aldıktan sonra fiyatlarında zam yapamayacaklar. Ayrıca, ön ödemelerin yüzde 10'unu aşmaması öngörülüyor.