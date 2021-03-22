Ekonomi Londradan kur tehdidi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Londra’dan kur tehdidi

Londra’dan kur tehdidi

Merkez Bankası’ndaki yönetim değişimi Londra’daki spekülatörleri rahatsız etti. Financial Times haberinde, Türkiye düşmanı Yatırım Uzmanı Timothy Ash’in “Çirkin bir tepki olacak” ifadesini öne çıkardı. Ash, Şahap Kavcıoğlu’nun “Piyasalar tarafından cezalandırılacağını ve Ağbal’dan daha fazla faiz artırmak zorunda bırakılacağını” iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Timothy Ash
Timothy Ash

Türkiye’de 83 milyonun sesine kulak tıkayan Merkez Bankası’nın beklentilerin çok üzerinde faiz artırımı sonrası Başkan Naci Ağbal’ın görevden alınması, kısa sürede yüzde 25 kârla ceplerini dolduran Londra piyasasını üzdü. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun Merkez Bankası Başkanı olarak göreve getirilmesini gündeme alan İngiliz gazetesi Financial Times, yayımladığı haberinde “Merkez Bankası’nın başına, liraya daha fazla baskı uygulayabilecek bir şok hamlesinde daha düşük faiz oranları için lobi yapan bir akademisyen getirildi” ifadelerini kullandı. Gazetenin görüşlerine başvurduğu, Türkiye düşmanlığı ile bilinen Yatırım Uzmanı Timothy Ash ise Twitter hesabından yeni Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve Türkiye piyasalarını tehdit etti. Ash, ‘Kavcıoğlu’nun piyasalar tarafından cezalandırılacağını ve Naci Ağbal’dan daha fazla faiz artırımı yapmak zorunda bırakılacağını’ yazarak Türkiye ekonomisine yönelik kur operasyonunun sinyalini verdi.

KİRLİ EMELLER İŞ BAŞINDA

Merkez Bankası’ndaki görev değişikliğinin, faiz oranlarının 200 baz puan artırılmasının ardından gerçekleştiğini vurgulayan İngiliz Financial Times, Timothy Ash’in “Çirkin bir tepki olacak” ifadesini öne çıkardı. Türkiye’yi yüksek faize mahkum etmek için daha önce Ağustos 2018, Mart 2019 ve Kovid-19 salgınıyla mücadele için piyasalara verilen 200 milyar liralık kaynak sonrasında gerçekleştirilen kur saldırılarını akıllara getiren bir ifade kullanan Financial Times, “Piyasalar Pazartesi günü fikirlerini açıklayacak ve muhtemelen çirkin bir tepki olacak” göndermesinde bulundu.

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